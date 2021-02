Blake Griffin, prochain boulet d’une équipe en perdition ?

Ce prochain article sera compliqué à lire pour les fans inconditionnels de Blake Griffin. S'il y en a encore. Le joueur des Pistons a été un fantastique basketteur. Il l'était encore il y a deux ans. Depuis, ses genoux sifflent et ont été opérés. À 31 ans, on est censé être dans son prime. Sauf qu'on a l'impression que l'ailier fort en a 10 de plus.

Il faut vraiment regarder quelques matches des Pistons (oui c'est dur) pour se rendre compte à quel point Blake Griffin est devenu inutile sur un terrain. La définition même du joueur complètement cramé. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voir les Pistons, une stat est particulièrement frappante, autre ses 12 points et 5 rebonds par match. Aucun dunk tenté depuis le début de la saison. Oui, on parle bien de Blake Griffin qui a traumatisé un bon paquet de joueurs par ses dunks surréalistes.

Il n'y a tout simplement plus rien dans son jeu. Il ère derrière la ligne à trois points où il prend plus de la moitié de ses tirs. Il fait jouer les autres, mais on est à des années lumière du niveau d'une star. En gros, il ne sert plus à rien. Constat terrible mais réel. Autre problème, Blake Griffin doit percevoir 74 millions d'ici 2022. Soit 37 millions par an. On anticipe le fait qu'il va évidemment activer sa player option cet été.

Sans surprise, les Pistons l'ont placé sur le liste de trade. On peut se dire que ça sent le buy-out l'an prochain, encore que pour viser la 12e place, autant ne pas se mettre dedans avec cette stretch provision sur plusieurs années. Mais non, on nous apprend qu'une équipe est assez chaude pour le récupérer. Pas étonnant de constater que cette équipe est l'une des plus nulles.

Malgré un Bradey Beal stratosphérique, les Wizards sont bons derniers de l'Est. La greffe avec Russell Westbrook ne prend pas. Et comme on n'a pas assez de contrats pourris à DC, on veut rajouter celui de Blake Griffin qui n'est même pas expirant. Désespérant. Un cramé avec un semi-cramé, c'est Bradley Beal qui va être content.

Blake Griffin et les Wizards, un intérêt qui ne date pas d'hier (enfin presque)