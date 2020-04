Bonne nouvelle pour Ben Simmons et les Sixers si la saison reprend

Avec l'arrêt de la NBA pour une période encore indéterminée, certains joueurs vont en profiter pour recharger les batteries. On pense évidemment aux blessés qui avaient entamé une course contre la montre. Plusieurs étaient dans ce cas-là, dont un qui séjourne à Philadelphie. Le 23 février dernier, Ben Simmons jouait son dernier match avec les Sixers. La raison ? un dos qui couine et un nerf sciatique coincé. On l'annonçait au début absent pour deux semaines, puis trois, avant qu'intervienne la suspension de la saison. Quand une équipe n'annonce pas clairement l'indisponibilité d'un de ses stars, ça ne sent généralement pas bon. On se souvient par exemple de Kyrie Irving et ses soucis d'épaule. Les Nets avaient un peu noyé le poisson pour ne pas dire que la saison de leur nouveau venu était sans doute compromise. Pour Ben Simmons, c'est un peu pareil.

ESPN avance tout de même aujourd'hui que leur double All-Star est remis sur pied. Si bien qu'il est "probable" qu'il revienne si jamais le championnat venait à reprendre. Le terme "probable" fait néanmoins penser que la blessure de l'Australien était plus grave qu'annoncé et qu'il n'aurait peut-être pas commencé les playoffs s'ils avaient débuté il y a une semaine, comme prévu. Ou du moins pas à 100%. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'organisation de Pennsylvanie qui pourra compter sur toutes ses forces, si jamais l'exercice 19/20 trouvait une fin.