Sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2012, Bradley Beal s'impose désormais le franchise player des Washington Wizards. Auteur d'une saison de grande qualité, l'arrière dispose du statut "de star" en NBA et fait l'objet de nombreuses rumeurs, avec notamment un intérêt des Brooklyn Nets. L'objectif des Nets est connu : ils veulent Beal pour former un Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Invité du podcast All The Smoke, Beal a réalisé une révélation : il a déjà failli former un Big Three avec KD !

"Nous attentions pour la Draft. Mon agent est venu me voir et m'a dit : 'c'est possible que tu prennes la direction d'OKC'. J'ai répondu : 'comment ça ? Comment c'est possible ? Je n'ai même pas eu le moindre test avec eux.' A l'époque, j'avais bossé avec trois équipes : Washington, Cleveland et Charlotte.

Mais OKC voulait grimper dans la hiérarchie de la Draft pour me prendre. Le Thunder allait ainsi envoyer James Harden à Washington. Et je devais évoluer à OKC avec KD et Russell Westbrook", a raconté Bradley Beal.

Mais finalement, les deux franchises n'ont pas réussi à s'accorder sur les derniers détails de ce possible trade. Quelques semaines plus tard, James Harden était bel et bien échangé, mais aux Houston Rockets. Une opportunité ratée pour Bradley Beal, qui aurait pu jouer le titre en étant aussi bien entouré.