Lors de l'intersaison 2019, Brandon Ingram a débarqué aux New Orleans Pelicans dans le cadre du trade d'Anthony Davis aux Los Angeles Lakers. Dans ce deal, le jeune talent 23 ans a rejoint la Louisiane avec Lonzo Ball et Josh Hart. Et de son côté, l'ailier a parfaitement profité de cette nouvelle situation.

Performant, il a même été nommé MIP de la saison 2019-2020. Et surtout, le natif de Kinston a touché le jackpot avec une prolongation de contrat à 158 millions de dollars sur 5 ans. "Libéré" par ce départ des Lakers, Ingram a réalisé des confidences sur son passage chez les Angelenos.

Et sans surprise, il a fait savoir que les rumeurs persistantes avec Davis, quasiment tout au long de l'exercice 2018-2019, avaient totalement plombé la jeune équipe présente à LA pour entourer LeBron James à l'époque.

"Je connaissais des gars autour de moi, cette situation les tuait tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, tu vois ton nom sur Twitter. Et certains mecs adoraient Twitter. Ils aimaient donc chercher, voir ce qu'il se disait sur eux.

Alors au bout d'un moment, ils ressentaient un vrai vide avec tout ça. J'avais l'impression qu'ils n'avaient plus envie de jouer, plus envie de rien. Il s'agissait d'un tourbillon", a ainsi déploré Brandon Ingram pour le podcast The Old Man and the Three.