On n'a pas arrêté de pointer du doigt la problématique du poste de pivot chez les Brooklyn Nets. Dans le trade de James Harden, la franchise a perdu l'excellent Jarrett Allen, parti à Cleveland et se retrouve avec DeAndre Jordan et Jeff Green comme solutions sous le cercle. On s'attendait à un trade, mais pour le moment, c'est vers la free agency que s'est tourné Sean Marks, le General Manager. Selon Shams Charania de The Athletic, Noah Vonleh débarque en ville.

L'intérieur de 25 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Denver la saison dernière, va tenter de trouver sa place dans la rotation de Steve Nash. En 2014, lorsque les Charlotte Hornets l'ont drafté avec le 9e pick, la cote de Vonleh était assez élevée. Malgré des passages pas ridicules mais toujours un peu légers à Portland, New York, Minnesota et Denver, l'ancien intérieur de la fac d'Indiana n'a pour le moment pas réussi à se fixer en NBA.

La métamorphose de James Harden : les Brooklyn Nets en ont fait un chef d'orchestre

Ses mains gigantesques, sa capacité à protéger le cercle, mais aussi à s'écarter à l'occasion, feront peut-être de Noah Vonleh une recrue inattendue mais précieuse pour Brooklyn. On va tout de même continuer de surveiller ce qui pourrait se passer du côté des Nets, où la possibilité d'un trade pour renforcer la raquette n'est pas à exclure. L'hypothèse d'un buy-out, par exemple celui de