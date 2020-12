Un record incroyable à trois-points pour les Bucks, qui explosent le Heat !

Neuf petits points. Giannis Antetokounmpo n’avait plus été si peu productif depuis deux ans. Pour retrouver sa dernière contreperformance de la sorte, il faut remonter au 22 décembre 2018 et à une défaite des Milwaukee Bucks contre… le Miami Heat. Même affiche hier soir. La revanche du choc des demi-finales de Conférence Est dans la bulle. Et donc le même total pour le Grec. Avec un résultat bien différent de cet automne et bien différent d’il y a deux ans.

La franchise du Wisconsin a étrillé l’équipe floridienne. Un carnage. Un massacre. 144 à 97. La deuxième défaite la plus lourde de l’Histoire du Heat. Avec même un record NBA à la clé pour les Bucks : 29 paniers à trois-points marqués !

« Des fois, les Dieux du basket sont à vos côtés et c’était probablement un peu le cas ce soir », témoignait le coach Mike Budenholzer.

Ses joueurs sortaient d’un match complètement raté. Un revers terrible contre les New York Knicks (110-130) avec un vilain 7 sur 36 de loin. Une réaction était donc attendue. Et quelle réaction ! Ils ont fait exploser la défense pourtant réputée de South Beach. 29 tirs lointains. Deux de plus que les Houston Rockets, précédent détenteurs du record. 29 trois-points en 51 tentatives (56%).

👀 the BEST of the @Bucks NBA record setting 29 threes from their win vs. Miami! #KiaTipOff20 pic.twitter.com/FGOIEGsJp0 — NBA (@NBA) December 30, 2020

Les Bucks injouables quand ils sont adroits

Le nouvel arrivant Jrue Holiday en a planté 6, pour 24 points au total. 5 pour Donte DiVicenzo (17 pts), 4 pour Khris Middleton (24). 12 des 13 joueurs des Bucks alignés sur le terrain ont marqué au moins un trois-points ! Même Thanasis Antetokounmpo, qui n'avait encore jamais inscrit un panier extérieur. Tous, sauf un donc. Giannis Antetokounmpo. Le double-MVP n’a pas trouvé la cible lors de ses deux tentatives.

« Je pense que ça montre que Giannis sait qu’il n’a pas besoin de foncer tête baissée pour se créer ses propres occasions de marquer. Il sait qu’il a des shooteurs autour de lui. S’il y a deux ou trois défenseurs autour de lui, il ressort la balle », notait Middleton.

Il n’a pas besoin de forcer quand ses coéquipiers sont chauds bouillants. Et il ne le fait pas. Il leur fait confiance. Quand les Bucks mettent dedans de loin, ils sont injouables. Alors quand ils en rentrent 29, tous aux abris.