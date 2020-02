Une performance rare des Milwaukee Bucks qui ont décroché la qualification pour les playoffs la plus rapide de ses quinze dernières années.

Ça fait longtemps qu’il n’y a plus de suspense quant à la qualification de Milwaukee pour les playoffs 2020. La franchise du Wisconsin a débuté la saison dans la peau du favori à l’Est. Et elle a pleinement assumé son statut. Les joueurs de Mike Budenholzer sont donc encore une fois très bien partis pour finir premiers de leur Conférence pour la deuxième année de suite. En tout cas, ils sont certains de ne pas terminer au-delà de la huitième place. Les Bucks sont effectivement officiellement qualifiés pour les playoffs suite à la victoire des Bulls contre les Wizards (126-117) cette nuit.

Les playoffs ne débuteront que dans 55 jours mais la bande de Giannis Antetokounmpo est donc déjà assurée de sa présence. Selon le Elias Sports Bureau, c’est la première fois depuis quinze ans qu’une équipe arrache sa place aussi tôt dans la saison. Bon, c’est vrai que cette statistique reste futile. Mais c’est toujours un argument supplémentaire pour la réélection du « Greek Freak », MVP l’an dernier et plus que jamais en course pour faire le doublé.

Avec 48 victoires en 56 matches, les Bucks sont aussi lancés sur les bases d’un exercice à 70 victoires. Un exploit réussi par seulement deux équipes dans l’Histoire : les Bulls de Michael Jordan en 1996 et les Warriors de Stephen Curry en 2016.