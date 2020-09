Buddy Hield veut partir et souhaiterait rejoindre les Sixers

Buddy Hield n’a pas l’air heureux aux Sacramento Kings. Sans doute un peu parce que la franchise californienne peine à se montrer compétitive mais aussi probablement surtout parce qu’il occupe un rôle de sixième homme.

Malgré son gros temps de jeu, l’arrière veut être titulaire. Et il serait visiblement prêt à pousser pour obtenir son transfert et ainsi jouer ailleurs. Une rumeur l’annonce justement du côté des Philadelphia Sixers. Des spéculations auxquelles il a pris soin de réagir en « likant » un post qui évoquait son arrivée en Pennsylvanie.

Buddy wants to be a Sixer. Make it happen Elton pic.twitter.com/UGMq9W3Jc0

— Will🦅 (@simmons_szn) September 23, 2020