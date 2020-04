Arturas Karnisovas est donc le nouveau vice-président des Chicago Bulls. On ne sait pas encore qui le Lituanien, jusqu'ici General Manager des Denver Nuggets chapeautera, mais il aura a priori le dernier mot pour tout ce qui concerne le secteur sportif, assure Adrian Wojnarowski d'ESPN. John Paxson va prendre du recul et l'avenir de Gar Forman, l'actuel GM, et de Jim Boylen (en photo) le head coach, est incertain.

Si Karnisovas est compétent et que cette nomination est peut-être le signe annonciateur de jours meilleurs pour les Bulls, le processus de recrutement fait aujourd'hui grincer des dents. Aucun candidat afro-américain ou noir originaire d'un autre pays, n'a pu décrocher d'entretien avec Michael Reinsdorf (le fils de Jerry), le président de la franchise. Rien n'oblige une équipe NBA à inclure de la diversité ethnique dans ses recherches, contrairement à ce qui se fait en NFL grâce à la Rooney Rule. Mais un assistant GM actuellement en poste et resté anonyme a soulevé le problème auprès de The Undefeated.

"C'est une gifle. Ce qu'ils (les blancs, NDLR) font de pire, sera toujours considéré comme meilleur que ce que nous pouvons faire de mieux. La ligue va vraiment devoir faire quelque chose, parce que ça devient frustrant".

Outre Arturas Karnisovas, Adam Simon (vice-président du Heat), Justin Zanik (de Utah), Bobby Webster (dont la mère est d'origine japonaise), Chad Buchanan, Bryan Colangelo (viré des Sixers après le scandale des faux comptes Twitter) ou encore Danny Ferry (qui avait été écarté des Hawks pour des remarques clairement discriminantes concernant Luol Deng lors d'une réunion) ont tous intéressé un temps la direction des Bulls.

Il est effectivement difficile de trouver anodin ce choix de se concentrer sur un dirigeant blanc... Rappelons que la NBA est composée à 75% de joueurs noirs, qu'ils soient Afro-Américains ou issus d'autres continents.