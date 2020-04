Les supporteurs des Chicago Bulls n'en peuvent plus de leurs dirigeants. Voilà des années qu'ils réclament le renvoi et/ou la démission de John Paxson, le Président, et de Gar Forman, le GM. Ils ont finalement été à moitié entendus. Le propriétaire, Jerry Reinsdorf s'est enfin décidé à faire le grand ménage dans l'organisation et à miser sur du sang neuf. Sauf qu'il a pris le choix de ne se séparer que de Forman. Ce qui a de suite déçu les fans. Mais aussi les candidats pour le poste de dirigeant. Ils ont craint de se retrouver sous le contrôle de Paxson. Plusieurs prétendants se sont alors retirés de la course pour le job. Les Bulls ont alors tenu à rassurer. Selon la presse locale, Paxson est finalement prêt à accepter un rôle mineur. Voire même carrément à quitter pour de bon l'organigramme de l'équipe. Et ça, les fans des taureaux peuvent le fêter (tout en restant confinés bien sûr).

C'est peut-être enfin le bout du tunnel. La sortie d'une longue période délicate marquée par les choix parfois catastrophiques des dirigeants. Le talentueux Arturas Karnisovas, en poste aux Denver Nuggets et réputé pour ses compétences notamment à la draft, serait d'ailleurs en pole position pour récupérer le poste.