Superbe coup des Milwaukee Bucks, qui ajoute un vétéran dur et efficace en la personne de PJ Tucker.

A l'approche de la deadline des trades dans une semaine, les équipes commencent à s'activer. On savait que PJ Tucker allait prochainement quitter les Houston Rockets - un de plus - et qu'il espérait atterrir chez un contender. C'est chose faite. L'intérieur expérimenté a été envoyé aux Milwaukee Bucks, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Il s'agit d'un renfort extrêmement précieux pour Mike Budenholzer, qui va pouvoir s'appuyer sur un défenseur intransigeant, rompu aux matches de très haut niveau, mais aussi capable de rentrer ses shoots à 3 points dans le corner avec constance.

PJ Tucker : Oublié par la NBA en 2007, il est devenu une légende en Israël

Pour que le deal se concrétise, Milwaukee a envoyé DJ Augustin, DJ Wilson et un 1er tour 2023 non-protégé aux Rockets. Les Bucks ont eux récupéré dans l'opération leur 1er tour 2022 qui était parti au Texas dans un trade précédent, mais aussi Rodion Kurucs, le Letton aperçu la saison dernière chez les Brooklyn Nets.

Autre modalité de la transaction : Houston peut échanger son 2e pick 2021 avec un 1er tour 2021 des Bucks, sauf si le pick se situe entre la 1e et la 9e place.

Les Bucks ne se sont pas arrêtés à ce trade et en ont effectué un autre d'ajustement dans la foulée. Arrivé lors de l'intersaison précédente en provenance de Denver, Torrey Craig est envoyé à Phoenix, qui récupère un joueur de complément intéressent contre du cash.