Carmelo Anthony en mode vintage, vous voulez une leçon de clutchitude ? C’est par ici !

Carmelo Anthony est Damian Lillard avant Damian Lillard. Bon, en réalité, pas tout à fait. Mais avant que Dame soit considéré comme le roi du money time, Melo sévissait en tant qu’assassin au sang-froid lors de ses plus belles saisons aux New York Knicks. Maintenant que la retraite approche, il se contente d’un rôle de joker en sortie de banc. Avec tout de même des performances vintages de temps en temps.

Hier soir, alors que son meneur était complètement étouffé par l’excellente défense de Ben Simmons, le vétéran a pris le match à son compte dans le quatrième quart temps. Les Blazers comptaient 6 points de retard (89-95) quand l’ancien All-Star a pris feu.

Avec d’abord un tir à mi-distance. Puis… trois paniers à trois-points de suite ! Une cocotte minute. Carmelo Anthony a fait passer le score de 93-97 à 102-97 en l’espace d’une minute. Et il ne s’est même pas arrêté là. Quelques instants plus tard, il ajoutait deux autres tirs à un peu plus de six mètres du cercle. Une machine.

Melo was in his bag 🔥

He dropped 17 in the 4Q for Portland to get the W! pic.twitter.com/2y23ogaG0D

— NBA TV (@NBATV) February 12, 2021