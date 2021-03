Tristan Thompson, déjà un transfert et une nouvelle destination ?

Sur le papier, c’était une très bonne décision. Les Boston Celtics avaient besoin d’un pivot solide et expérimenté pour défendre et tenir la raquette. Ils se sont donc tournés vers Tristan Thompson en novembre dernier. Le joueur de 30 ans a signé pour 19 millions sur deux ans. Et ça avait donc du sens. Mais l’expérience n’est pas vraiment concluante après une première moitié de saison moyenne pour le natif de l’Ontario. Du coup, il pourrait être envoyé dans son Canada natal.

Selon Chris Haynes de Yahoo Sports!, les Toronto Raptors feraient figure de destination plausible en cas de transfert de l’ancien champion NBA. L’équipe de Nick Nurse se cherche elle aussi un point d’ancrage de sa défense. Aron Baynes devait assumer ce rôle mais lui aussi déçoit depuis le coup d’envoi de la saison.

Tristan Thompson compile tout de même 7,9 points et 8,4 rebonds en 36 matches. Mais son éventuel départ pourrait libérer des minutes au jeune Robert Williams, pivot très prometteur des Celtics.