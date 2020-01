Le sort continue de s'acharner sur le pauvre Chandler Parsons. Avec seulement 5 matches disputés avec les Atlanta Hawks cette saison, l'ailier a enchaîné les problèmes physiques. Et le 15 janvier dernier, l'ancien joueur des Houston Rockets a été victime d'un accident après l'entraînement. Blessé par un conducteur ivre, l'homme de 31 ans souffre "de lésions multiples graves et permanentes" selon un communiqué de ses avocats. Et visiblement, ses blessures sont assez sérieuses avec "une lésion cérébrale traumatique, une hernie discale et un labrum déchiré". Ainsi, son retour sur les parquets semble désormais "incertain" et il pourrait donc mettre un terme à sa carrière !

Chandler Parsons hires Morgan & Morgan after being struck by individual who’s charged with DUI, according to attorney. Parsons suffered “multiple severe and permanent injuries including a traumatic brain injury, disc herniation and torn labrum.” His return to play is unclear. pic.twitter.com/GxvuNByzh5

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 20, 2020