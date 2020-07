Les Los Angeles Lakers sont considérés comme l'une des équipes favorites de la saison. Au même titre que les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers, les Angelenos suscitent de très grandes attentes. Portée par LeBron James et Anthony Davis, cette franchise se trouve en tête de la Conférence Ouest. Et elle semble donc destinée à réaliser un joli parcours en Playoffs logiquement. Mais de son côté, le consultant de TNT Charles Barkley doute sérieusement des Lakers. Plus osé encore, il imagine même une sortie de route de cette équipe dès le premier tour des Playoffs ! Pourquoi ? A cause des Portland Trail Blazers.

"Je vais vous dire un truc : si les Portland Trail Blazers se qualifient pour les Playoffs, ils battront les Los Angeles Lakers au premier tour", a ainsi osé Charles Barkley.

Les deux outsiders improbables de Charles Barkley pour le titre NBA

Une prédiction très audacieuse de la part de Charles Barkley. Mais visiblement, l'intérieur croit beaucoup au potentiel des Blazers. Actuellement 9ème de la Conférence Ouest, Portland va devoir batailler pour se qualifier en Playoffs. Mais il est vrai que cette équipe va recevoir deux renforts importants : Jusuf Nurkic et Zach Collins. Dans le cadre d'une série, la formation menée par Damian Lillard ne sera donc pas simple à gérer. Au point de poser des difficultés aux Lakers ? La route semble encore longue...