Pat Riley est un showman. Le coach mythique des Los Angeles Lakers époque… showtime. Puis l’entraîneur culte de guerriers rugueux aux New York Knicks. Pour enfin devenir le Président légendaire du Miami Heat. Un parcours doré semé de bagues de champion NBA. Des bijoux qu’il aime agiter pour impressionner les joueurs susceptibles de rejoindre la franchise floridienne. Il l’a fait avec LeBron James en 2010. Mais aussi avec Chris Bosh, le même été.

« Oh oui, Pat a sorti ses bagues. Il a posé ça sur la table. Boom. Et il m’a donné celle du titre de 2006 à la fin du meeting. Il m’a dit ‘prends la, tu me la rendras quand tu en gagnes une’ », raconte l’intérieur retraité depuis.

Chris Bosh l’a ramené chez lui. Et deux ans après son arrivée, Miami décrochait un nouveau trophée. Puis un autre en 2013. Il aurait donc dû redonner son bien à Riley.

« Je ne l’ai toujours pas rendu. Je me demande s’il se souvient encore de ça. Je crois lui avoir demandé une fois s’il voulait que je lui rende et il m’a dit ‘mais de quoi tu parles ?’»

On peut de toute façon se demander si Pat Riley a vraiment filé sa propre bague à Chris Bosh ou s’il ne s’agissait pas plutôt de répliques supplémentaires que la franchise file à tous les membres du staff après un titre.