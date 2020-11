Chris Paul de retour aux Clippers ? Kawhi aurait passé un coup de fil…

Chris Paul continue d'être l'un des joueurs les plus convoités d'un marché qui s'annonce particulièrement débridé. On parlait plus tôt dans la semaine de l'intérêt des Phoenix Suns pour "CP3". Il semblerait qu'une franchise un peu plus en mode "win or bust" que les Suns soit également sur le coup : les Los Angeles Clippers.

Selon Ryen Russillo, de The Ringer, c'est à lui que Kawhi Leonard pensait lorsque l'information a fuité que la star des Clippers souhaitait la venue d'un meneur à Los Angeles. Leonard aurait même directement contacté Chris Paul pour jauger son intérêt au cas où une transaction se matérialise.

Dans les faits, Chris Paul ne serait pas contre un retour à L.A. Il attend surtout de voir quelle sera la situation qui lui offrira le plus de chances de remporter un titre avant la fin de sa carrière. A 35 ans, Paul n'a évidemment plus énormément de saisons devant lui, même s'il a sorti une vraie masterclass lors de son année passée à Oklahoma City.

Phoenix rêve de Chris Paul pour un tandem de feu avec Devin Booker

Reste un problème épineux : comment faire fonctionner cette hypothétique opération sur le plan financier ? Honnêtement, tout ça semble bien compliqué. A l'époque, pour récupérer Chris Paul, les Rockets avaient notamment envoyé Lou Williams et Montrezl Harrell chez les Clippers. Paradoxalement, il faudrait que les deux remplaçants de luxe californiens soient à nouveau dans l'opération pour faire fonctionner le deal. Harrell via un sign and trade, puisqu'il est free agent, et Williams dans un échange.

Ce serait quand même assez cocasse de voir un remake de ce trade, même si Houston n'est plus dans la danse et a été remplacé par le Thunder...

