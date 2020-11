Phoenix rêve de Chris Paul pour un tandem de feu avec Devin Booker

Chris Paul est au centre de discussions entre OKC et Phoenix. Le meneur vétéran sort d'une saison magnifique avec le Thunder et les Suns veulent l'associer à Devin Booker.

On le sait, Chris Paul est un joueur-clé des rocambolesques semaines qui s'annoncent en NBA. Entre la Draft, l'ouverture de la free agency et la possibilité de trader à nouveau, le meneur d'Oklahoma City est très demandé. Sa formidable première (et dernière ?) saison avec le Thunder a fait oublier son salaire astronomique et beaucoup le voient désormais comme une pièce essentielle pour transformer une équipe en candidat en playoffs ou au titre.

C'est apparemment le cas des Phoenix Suns.

Selon Brian Windhorst d'ESPN, des discussions sont en cours entre OKC et Phoenix autour d'un trade impliquant Chris Paul. Rien n'a pour le moment filtré sur la nature du trade et la composition éventuelle du package, mais les Suns rêvent clairement d'un backcourt CP3-Devin Booker.

Faire venir Chris Paul est un investissement important pour n'importe lequel des prétendants. S'il a porté le Thunder sur son dos jusqu'au premier tour des playoffs, avec une défaite en 7 matches contre Houston, Paul a 35 ans et un contrat incroyablement lourd à assumer. Cette saison, l'équipe qui l'aura dans son roster lui devra 41.4 millions de dollars. Un montant qui passe à 44.2 millions pour la saison suivante, lors de laquelle Chris Paul aura 36 ans.

Avec OKC, l'ancien meneur de New Orleans, Los Angeles et Houston tournait encore à 17.6 points, 6.7 passes et 5 rebonds de moyenne. Ses performances lui ont aussi permis d'être sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois depuis 2016.

Phoenix, qui a enthousiasmé tout le monde dans la bulle de Disney World avec 8 victoires en 8 matches, deviendrait immédiatement un candidat évident pour une place dans le top 8 dans la Conférence Ouest.

Il faut noter que Monty Williams, le head coach des Phoenix Suns, a déjà collaboré pendant une saison avec Chris Paul. C'était à New Orleans, juste avant que ce dernier ne soit tradé vers les Los Angeles Clippers.

