Chris Paul et James Harden, un immense gâchis lié à de l’impatience ?

Lors de la dernière intersaison, les Houston Rockets ont envoyé Chris Paul à l'Oklahoma City Thunder pour récupérer Russell Westbrook. Un an plus tard, ce trade n'a pas été forcément gagnant pour les Texans. CP3 s'est totalement relancé à OKC, alors que Westbrook a déçu à Houston. Mais à l'époque, cet échange a été aussi justifié par la relation difficile entre le meneur et James Harden. En partant du principe que les deux leaders ne pouvaient plus se voir, cette décision semblait logique. Sauf qu'en réalité, la situation n'était pas aussi grave entre eux. Selon plusieurs membres des Rockets qui se sont confiés à ESPN, Paul et Harden pouvaient encore arranger les choses.

« Je continue de croire que, si nécessaire, ils auraient pu arranger et gérer cette situation. Je connais beaucoup de personnes au sein de l’organisation des Rockets qui en sont convainvus », assure Tim McMahon.

Ces derniers jours, une rumeur a tout de même indiqué (confirmé, même) qu'Harden se trouvait à l'origine de la venue de Westbrook. Et avec l'importance du barbu à Houston, on comprend pourquoi ses dirigeants ont suivi son envie. Une envie pas franchement partagée par tous. Daryl Morey avait senti la collaboration infructueuse. Il faut dire que RW n'est pas vraiment le type de joueur Morey-compatible. Quoi qu'il en soit, James Harden a donc convaincu son proprio de faire ce trade.

Cependant, avec le recul, on peut sérieusement se demander si ce mouvement était adapté. Surtout si Chris Paul et James Harden étaient en capacité de se rabibocher. Avec le niveau retrouvé pour le vétéran de 35 ans, les Rockets auraient potentiellement pu faire mieux face aux Los Angeles Lakers (1-4) en Playoffs...