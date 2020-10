Houston Rockets : le proprio calme les rumeurs et fait des promesses

Malgré les départs de Mike D'Antoni et de Daryl Morey, les Houston Rockets vont continuer avec le duo James Harden - Russell Westbrook.

Les Houston Rockets n'ont pas réussi à rivaliser avec les Los Angeles Lakers (1-4) en Playoffs. Décevants sur cette série, les Texans ont semblé limités avec l'ultra small-ball de Mike D'Antoni. Pour lancer un nouveau cycle, la franchise a connu des changements importants sur cette intersaison.

Le départ de son poste de coach de D'Antoni. Mais aussi celui de l'ancien GM Daryl Morey, grand architecte de cette équipe. Après de tels mouvements, les Houston Rockets ont-ils prévu un grand ménage au sein de leur effectif ? Depuis plusieurs jours, il se murmure que Russell Westbrook pourrait être échangé (les fans des Knicks sont en transe depuis). Mais le meneur va finalement bien continuer son association avec James Harden à Houston. Le recadrage est venu du propriétaire de la franchise himself.

"J'ai conscience que James Harden et Russell Westbrook représentent quasiment 90% de notre salaray cap avec Eric Gordon. Mais tant que tu peux compter sur des joueurs comme Eric, PJ Tucker, James et Russell, il n'y a aucune raison de faire exploser ton effectif", a ainsi assuré le propriétaire des Houston Rockets Tilman Fertitta sur CNBC. "Il y a toujours une fenêtre pour le titre, sur les prochaines années. James et Russell sont des jeunes trentenaires. Nous n'allons pas exploser l'effectif. Nous comptons rivaliser pour le titre. Je l'ai toujours dit, il faut s'imposer comme l'une des 4 meilleures équipes de ta conférence tous les ans puis avoir un peu de chance pour gagner. Donc nous allons réaliser quelques mouvements, pour être l'une des meilleures équipes. Nous allons faire ce qu'il faut pour gagner. Je peux promettre aux fans que nous allons jouer pour le titre NBA cette année."

Une sortie limpide de la part du boss des Rockets. Le duo James Harden - Russell Westbrook va donc avoir une nouvelle chance. Avec un nouvel entraîneur (toujours inconnu), il sera intéressant de voir l'évolution de ce tandem. Et en cours de saison, il sera toujours temps de faire exploser ce groupe si la formule ne fonctionne pas... Car on sait la valeur des promesses des proprios et autres managers. La vérité du mois d'octobre est rarement celle de février.