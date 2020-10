Russell Westbrook plus que jamais sur le départ des Rockets ?

Les Houston Rockets connaissent une intersaison agitée. A la recherche d'un nouveau coach à la suite de la fin de l'aventure avec Mike D'Antoni, la franchise texane a également mis un terme à la collaboration avec le GM Daryl Morey. Avec ces deux départs, une vraie page se tourne à Houston. Désormais, on attend de connaître les prochains mouvements de cette équipe pour savoir la direction choisie. Mais on risque, dans tous les cas, d'assister à un réel renouveau. Sauf incroyable surprise, James Harden restera l'élément central du projet. Mais quid de Russell Westbrook ? Après des Playoffs décevants, le meneur pourrait partir ! En effet, selon les informations du New York Post, les Rockets vont étudier la possibilité d'échanger l'ancien de l'Oklahoma City Thunder.

La demande de James Harden qui a mené au transfert de Westbrook

Ces derniers jours, une rumeur a d'ailleurs circulé sur un intérêt des New York Knicks pour Westbrook. Cependant, un trade reste complexe à mettre en place pour un joueur qui doit encore percevoir 132 millions de dollars sur les trois prochaines saisons. A quasiment 32 ans, Russell Westbrook n'a plus vraiment la même cote de popularité en NBA. Et les franchises ne seront pas prêtes à tous les sacrifices pour le récupérer lui et son deal XXL. Tout va donc dépendre du prix réclamé par les Rockets. Mais avant d'envisager un échange d'un joueur majeur, Houston a d'autres décisions, plus urgentes, à prendre...