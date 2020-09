Les résultats de la nuit en NBA

Lakers - Rockets : 119-96

___

C’est fait. Après dix ans d’absence, une éternité pour une franchise aussi glorieuse, les Los Angeles Lakers vont retrouver les finales de Conférence. Dix ans après Kobe Bryant, Pau Gasol et compagnie, d’ailleurs sacrés lors de cette saison 2009-2010, LeBron James et ses camarades se sont qualifiés pour le dernier round à l’Ouest en éliminant les Houston Rockets. Une série bouclée cette nuit avec une quatrième victoire de suite (119-96). Ça fait donc 4-1 à l’arrivée. Avec le même schéma qu’au premier tour pour les troupes de Frank Vogel : une défaite en ouverture puis le rouleau compresseur qui se met en route.

Les Californiens n’ont même pas tremblé hier soir. Ils étaient venus pour finir le boulot et se sont exécutés. +15 après un quart temps (35-20) et une nouvelle accélération après la mi-temps pour définitivement prendre le large. James a été le grand bonhomme de la soirée avec ses 29 points, 11 rebonds et 7 passes au compteur.

« C’est pourquoi je voulais faire partie de cette franchise. Pour la ramener à sa place et donc lutter pour le titre. C’est un honneur pour moi de porter ce maillot », déclarait le King.

C’est déjà la onzième finale de Conférence pour le natif d’Akron. Sa première avec l’organisation culte de la cité des anges. Anthony Davis, étincelant pendant une partie de la série et auteur d’un double-double cette nuit (13 pts, 11 rbds) va lui découvrir ce niveau de la compétition.

Pour les Rockets, la saison s’arrête donc ici. Les Texans étaient inférieurs à leurs adversaires dans quasiment tous les secteurs du jeu sur cette série. Le résultat final n’est donc pas surprenant. Ils ont encore été dominés cette nuit. Seul leur jeu de transition, et des points marqués suite aux ballons perdus des Lakers, leur ont permis de tenir un temps dans le match. Ils sont revenus à 7 points suite à un drive de Russell Westbrook à 2 minutes de la fin du troisième quart. Mais pour en encaisser 15 de suite dans la foulée. Game over avant même le money time. C’est évidemment une déception pour James Harden (30 pts) et ses coéquipiers. Ils jouaient sans Danuel House Jr, renvoyé par la NBA pour non-respect des règles de la bulle Disney. « Ça nous a affectés », assure Harden.

Les dirigeants vont avoir des choix à faire cet été. Les Rockets peuvent-ils continuer avec leur « super small ball » ? Dur de les imaginer aller au bout avec ce groupe. Aller au bout, c’est toujours la quête des Lakers. Ils affronteront le vainqueur de la série entre les Clippers et les Nuggets (3-2 actuellement, Game 6 ce soir). Ça sent fort le duel 100% L.A. qui va envoyer du bois !