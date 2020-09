Danuel House Jr viré de la bulle par la NBA !

La NBA ne rigole pas avec son protocole sanitaire dans la bulle à Disney. Très soucieuse de protéger ce campus par rapport au Covid-19, la Ligue a établi des règles strictes pour les joueurs. Ainsi, les visites des personnes extérieures de la bulle dans les chambres sont interdites. Et ces derniers jours, Danuel House Jr se retrouvait soupçonné d'avoir invité une femme, en charge des tests liés au Covid-19 et qui ne réside pas dans la bulle, dans sa chambre. Après une enquête, la NBA a donc rendu son verdict : le joueur des Rockets a bien reçu une visite non-autorisée de plusieurs heures le 8 septembre dernier. Ainsi, House Jr vient de se faire virer de la bulle et ne reviendra pas pour cette fin de saison.

NBA investigation showed that Danuel House had a guest in his hotel room for multiple hours on Sept. 8 who was not authorized to be on campus. https://t.co/fj4Pxs8k6f

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2020