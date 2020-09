Suite de la polémique avec Danuel House Jr ! Pour des "raisons personnelles", l'arrière des Houston Rockets a raté le Game 3 de la demi-finale de la Conférence Ouest face aux Los Angeles Lakers. Une absence remarquée et on attendait logiquement d'en savoir plus à ce sujet. Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, la NBA a ouvert une procédure concernant le joueur de 27 ans. En effet, House Jr se trouve suspecté d'avoir enfreint le règlement de la bulle à Disney. Mais jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas la nature exacte de sa faute. Mais selon les informations de Yahoo Sports, le joueur des Rockets est soupçonné d'avoir invité une femme dans sa chambre.

Houston Rockets, petits mais costauds

Visiblement, il s'agit d'une femme en charge des tests liés au Covid-19 dans la bulle. De son côté, House Jr nie totalement les faits. Et il attend une décision de la NBA avant le Game 4 la nuit prochaine. A noter que les autres équipes de la bulle sont particulièrement attentives par rapport à la gestion de la Ligue de ce dossier. Car avec cette infraction, le remplaçant des Rockets risque une exclusion définitive du campus. Pour rappel, avec 11 points et 5 rebonds par match en Playoffs, Danuel House Jr s'impose comme un membre très précieux de la rotation du coach de Houston Mike D'Antoni.