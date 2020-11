Il ne s'agit pas d'un secret, Chris Paul a de bonnes chances de faire l'objet d'un trade cette intersaison. A 35 ans, le meneur, malgré son niveau retrouvé, ne figure pas dans les plans de l'Oklahoma City Thunder. En effet, cette franchise souhaite se reconstruire avec un projet autour de jeunes talents.

Et avec les bonnes performances de CP3, OKC espère pouvoir l'échanger en récupérant des atouts intéressants pour l'avenir. Avec son retour sur le devant de la scène, l'ancien élément des Los Angeles Clippers intéresse de nombreuses équipes. Cependant, un trade reste difficile à monter en raison de son salaire XXL, à 41 millions de dollars.

En tout cas, de son côté, Paul a déjà affiché ses préférences selon KnicksFilmSchool : New York et Los Angeles.

Un retour aux Clippers n'est bien évidemment pas d'actualité. Et chez les Nets, Kyrie Irving occupe déjà son poste. Autant dire que Paul imagine son avenir aux Knicks ou aux Lakers. Et il ne s'agit pas vraiment d'une surprise étant donné les nombreuses rumeurs entre le meneur et les deux équipes.

Sur le papier, les Knicks semblent avoir un avantage par rapport aux Lakers. En effet, les dirigeants new-yorkais se trouvent en capacité de réaliser la meilleure offre. Mais est-ce qu'ils auront réellement envie de sacrifier de jeunes éléments pour Paul ? A lui seul, il ne sera pas suffisant pour relancer cette formation.

Il sera également intéressant de voir l'impact des envies de CP3 sur les décisions d'OKC. On le sait, la NBA reste avant tout un business. Le Thunder va forcément chercher à obtenir la meilleure proposition. Mais est-ce qu'ils seront prêts à réaliser un effort si les Knicks ou les Lakers parviennent à assembler un package "correct" ?

Le feuilleton Chris Paul risque d'animer les prochaines semaines...