Chris Paul, un autre candidat au titre prêt à miser sur lui ?

Avec le départ de Billy Donovan de l'Oklahoma City Thunder, il semble évident que la franchise compte poursuivre sa reconstruction. Malgré la surprise réalisée cette saison avec une qualification pour les Playoffs, cette franchise veut miser sur des jeunes pour lancer un nouveau cycle. Avec cette idée en tête, Chris Paul ne correspond pas vraiment à ce projet. De retour à un excellent niveau, le vétéran de 35 ans n'a probablement pas envie de passer ses dernières années dans une équipe en reconstruction. Et le Thunder ne devrait pas le retenir dans l'hypothèse d'une belle offre. Déjà présenté mercredi dans le viseur des Milwaukee Bucks, CP3 ne manque pas de prétendants. En effet, selon les informations de The Ringer, les Philadelphia Sixers pensent aussi à lui !

Chris Paul, l’homme qui peut aider Giannis à accomplir sa destinée ?

Pour l'instant, cette piste fait seulement l'objet de discussions en interne chez les 76ers. Au niveau d'un possible échange, Philadelphie peut-il effectuer une belle offre ? Avec son gros salaire (41,4 millions de dollars), Paul n'est pas simple à attirer. Sur le papier, les Sixers devront sacrifier Al Horford ou Tobias Harris. Avec bien évidemment des atouts supplémentaires pour parvenir à assembler un package intéressant. Et OKC doit bien évidemment y trouver un intérêt... En tout cas, avec la multiplication des rumeurs et des intérêts de plus en plus nombreux pour Chris Paul, Oklahoma peut sérieusement se frotter les mains.