Chris Paul met en garde la NBA après la « réunion secrète » entre superstars

Le 11 mars dernier, la NBA a interrompu la saison 2019-2020 en raison de l'épidémie du coronavirus. Depuis, les dirigeants envisagent de nombreuses solutions pour terminer cet exercice. Alors que l'hypothèse de reprendre la compétition dans "une bulle" semble prendre du poids, le meneur de jeu de l'Oklahoma City Thunder Chris Paul a tenu à envoyer un message à la Ligue. Président du syndicat des joueurs, l'ancien des Los Angeles Clippers veut s'assurer que ses collègues et lui seront mis dans de bonnes dispositions dans le cadre d'une possible reprise de la saison.

"Combien de temps il faudrait pour être prêt physiquement pour les Playoffs ? Ça prendra vraiment un moment ! Réellement. Les gars se sont retrouvés confinés chez eux. Ils n'ont pas eu accès à une salle ou à un gymnase (sauf pour certains...) Donc ils n'ont pas pu maintenir une bonne condition physique. Il y aura besoin de temps pour se préparer.

Honnêtement, c'est une conversation que nous devons avoir entre nous, les joueurs. Et nous n'avons toujours pas réussi à trouver la solution idéale. Mais personnellement, je dirais qu'il nous faut au moins 4 semaines", a confié Chris Paul pour l'émission de James Corden.

Et sur ce dossier, les joueurs veulent justement présenter un front uni. D'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, les superstars de la NBA (Paul, LeBron James, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Stephen Curry) ont eu une réunion secrète lundi afin de s'accorder concernant les modalités d'une reprise de la compétition. Une manière pour Chris Paul et les joueurs d'avoir un vrai poids dans les discussions.