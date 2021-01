Chris Paul plante pour la gagne, les Suns continuent de briller

Entourez deux des vingt-cinq meilleurs joueurs du monde – Chris Paul et Devin Booker – de joueurs sérieux, appliqués et prêts à se mettre au service du collectif et vous obtenez une excellente équipe des Phoenix Suns. Hier soir, la franchise de l’Arizona a offert une nouvelle démonstration de son changement de statut en battant les Denver Nuggets (106-103). Une victoire arrachée dans les derniers instants sur un panier décisif de CP3 à sept secondes du buzzer.

« Sa capacité à prendre et à mettre ces tirs là est très importante pour nous », confie le coach, Monty Williams.

Les Suns l’ont fait venir pour ça. Pour aider ce groupe à mieux gérer les matches, et notamment les matches serrés. Avec son leadership, Chris Paul est en train de tirer toute cette équipe vers le haut. Il fait parler sa science aussi. Hier, il a convaincu son coach de challenger une décision des arbitres dans les dernières secondes.

Les officiels ont revu l’action et ont donné la possession à Phoenix. Le meneur vétéran a ensuite planté le game winner. Mais ce n’est pas que le fruit de son travail. Deandre Ayton a marqué 22 points. Comme Booker. Mikal Bridges en a inscrit 14. Il y a du talent tout autour de ce duo.

Et avec cinq victoires en six matches, les Suns démarrent fort. Il faudra compter sur eux.

Les Suns brillent de mille feux, la bulle n’était pas qu’une éclaircie…