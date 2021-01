Les Suns brillent de mille feux, la bulle n’était pas qu’une éclaircie…

Les Phoenix Suns ont incarné "l'équipe surprise" de la bulle à Disney. Pas vraiment attendue à ce niveau, cette franchise a étonné son monde avec un bilan de 8 victoires et 0 défaite dans la bulle. Même si cette série n'a pas été suffisante pour se qualifier en Playoffs, cette équipe a marqué les esprits.

Avec ce renouveau, les dirigeants ont pu profiter de cette situation pour réaliser une bonne intersaison. Avec Chris Paul ou encore Jae Crowder, le groupe des Suns a gagné en expérience autour de jeunes talents comme Devin Booker ou encore Deandre Ayton.

Avec les performances réalisées dans la bulle et ce recrutement, Phoenix se retrouvait très attendu sur cette saison 2020-2021. Après 5 matches disputés, les hommes de Monty Williams confirment. Dans les résultats mais aussi dans le jeu, cette formation s'affirme comme un solide candidat aux Playoffs à l'Ouest.

Les Suns, un jeu en évolution

La nuit dernière, Phoenix a ainsi confirmé son bon début de saison avec un succès solide face au Utah Jazz (106-95). Désormais, la franchise de l'Arizona affiche un bon bilan de 4 victoires et 1 défaite. Un court revers concédé sur le parquet des Sacramento Kings (103-106). En tout cas, sur ce match face à un concurrent direct à l'Ouest, les Suns ont été sérieux.

Et il s'agit d'une vraie évolution dans le jeu de Phoenix. Par le passé, cette équipe, menée par Booker, représentait avant tout un danger sur le plan offensif. Mais défensivement, ça ne suivait pas vraiment... Désormais, Williams a monté une équipe bien plus équilibrée. Bien plus solide. Contre le Jazz, les Suns ont même été les plus agressifs, des deux côtés du parquet.

"Nous avons eu un jeu équilibré durant tout le match. Nous avons suivi le plan, surtout en première période. Et défensivement, nous voulions vraiment nous comporter comme ça, notamment sur les extérieurs", a confié Devin Booker pour ESPN. "En ce moment, nous insistons vraiment sur le travail défensif. Il s'agit de notre priorité. Et nous sentons que nous sommes sur la bonne voie", a apprécié Monty Williams.

Le jeu des Suns est moins "fou-fou", plus encadré. L'arrivée de Paul pour mettre de l'ordre dans la maison joue un grand rôle. Cette équipe se repose beaucoup moins sur les exploits individuels de Booker. La différence s'effectue désormais sur le plan collectif.

Le meilleur début de saison depuis 2009

Même si l'échantillon reste court, il s'agit d'une vraie confirmation pour Phoenix. Après les résultats obtenus dans la bulle, les Suns se savaient attendus. Ils sont, pour le moment, à la hauteur. A tous les niveaux. Et par rapport à la bulle, l'impression dégagée est encore plus solide.

Actuellement, même si Booker rate son match, on a quand même l'impression que ce groupe peut trouver des solutions sans l'emporter. Un tel constat était tout simplement impossible à réaliser par le passé. Et même à Disney, l'équipe était encore ultra-dépendante de l'arrivée.

Avec ce bilan de 4 victoires pour 1 défaite, Phoenix réalise en tout cas son meilleur début d'exercice depuis l'année 2009. Ironie du destin, il s'agit de la saison de la dernière apparition des Suns en Playoffs, avec une défaite lors des Finales de Conférence face aux Los Angeles Lakers (2-4).

Depuis, cette équipe a connu une longue traversée du désert. 10 longues saisons sans disputer les Playoffs. Mais en continuant sur cette lancée, on a comme l'impression que cette série va se terminer en 2021...