Un environnement si particulier. Une « bulle », qu’ils appellent ça. Un parc d’attraction gigantesque, vide de touristes et occupés par la NBA et ses 22 équipes invités. Avec des règles strictes, épidémie de COVID-19 oblige. Loin des familles. Loin des proches. Mais c’est dans ce contexte si particulier que les Phoenix Suns se sont trouvés une âme. « Nous nous sommes rapprochés ici », avoue Devin Booker. « Nous sommes tous les jours ensemble et on s’éclate. » Et ça c’est senti sur le parquet. Aucune équipe n’a rayonné de la sorte à Orlando. Aucune équipe n’a autant brillé. Pourtant, malgré les vagues de chaleur, la franchise de l’Arizona ne jouera pas les playoffs.

Damian Lillard fantastique, Blazers et Grizzlies qualifiés pour le « play-in » !

Elle est mise hors-course. Même après avoir réussi l’exploit de gagner les 8 matches de classement dans la bulle. Une dernière victoire cette nuit, pour la route, contre les Dallas Mavericks (128-102) avec encore 27 points de Booker. Mais ça n’a pas suffit. Parce que dans le même temps, les Memphis Grizzlies disposaient des Milwaukee Bucks. Puis les Portland Trail Blazers ont survécu aux Brooklyn Nets plus tard dans la soirée (134-133). Les Suns terminent avec le même bilan que les Grizzlies (34-39). L’avantage dans leurs duels directs tourne à la faveur de Memphis.

Les Suns, invaincus dans la bulle

Suns RISE in Orlando. ☀️ 👀 the best play from each of the @Suns Seeding Game victories...they finish 8-0! #RisePHX #WholeNewGame pic.twitter.com/pZfg6GjGTJ — NBA (@NBA) August 14, 2020

C’est dur à encaisser. Mais il faut garder le sourire. Parce que cette jeune équipe a montré tellement de signes positifs en Floride. Plus en deux semaines qu’en trois ou quatre saisons.

« Je suis vraiment reconnaissant des efforts et des progrès effectués », notait le coach Monty Williams.

« Nous avions un objectif : progresser. Et c’est ce que nous avons fait », insiste D-Book.

C’est vrai. Les Suns ont fait plus que bonne figure à Disney. Ils ne se sont pas qualifiés. Mais ils ont engrangé de la confiance. De l’expérience. Peut-être qu’ils prennent simplement là rendez-vous avec l’avenir.