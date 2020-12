Les Phoenix Suns ont réalisé une intersaison intéressante. Décidée à passer un cap autour de Devin Booker, la franchise de l'Arizona a misé sur Chris Paul. Avec le meneur vétéran, les Suns ont bien l'intention de retrouver les Playoffs. Et pour cela, ils ont également réussi à signer Jae Crowder.

Précieux lors du parcours du Miami Heat la saison dernière, il a paraphé un contrat de 30 millions de dollars sur 3 ans. Un joli chèque pour l'ailier, mais aussi une recrue expérimentée avec du caractère pour Phoenix. Et justement, le profil de Crowder a rapidement fait l'unanimité. Notamment auprès de CP3.

Après son trade en provenance de l'Oklahoma City Thunder, Paul a été mis au courant de l'intérêt des Suns pour l'ex-joueur du Heat. Et il a ainsi activement participé à son recrutement pour une raison bien précise.

"Après mon arrivée à Phoenix, j'ai parlé à James Jones. Il m'a dit que nous avions peut-être une chance avec Jae Crowder. Donc je l'ai appelé, j'ai appelé Jae et je le respecte car c'est un véritable chien. Vous savez très bien ce que je veux dire.

Il va défendre, peu importe le mec en face. Et vous vous souvenez de mon altercation avec Duncan Robinson ? Personne ne m'a rien dit, un seul gars du Heat m'a parlé à ce moment-là : Jae. Il était sur le banc, mais il m'a interpellé. 'Oh CP, tu fais quoi ?'. Et moi, je respecte ça", a raconté Chris Paul pour le podcast de JJ Redick.