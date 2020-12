Chris Paul a claqué 61 points au lendemain du drame de sa vie

En 2002, Chris Paul disputait un match de high school peu près une tragédie avec laquelle il doit encore composer aujourd'hui. "CP3" a noyé son chagrin sur le terrain avec un match phénoménal et un geste symbolique.

Chris Paul n'évoque pas fréquemment le drame qui a marqué sa jeunesse. C'est pourtant l'un des épisodes qui l'ont construit et endurci, pour faire de lui l'un des meilleurs meneurs de sa génération et un joueur encore très respecté à 35 ans, alors qu'il va entamer un nouveau chapitre de sa carrière en NBA avec les Phoenix Suns.

Le 15 novembre 2002, son grand-père, Nathaniel Jones, qu'il considère comme son modèle, est assassiné dans un parc de Caroline du Nord. Cinq adolescents, qui clament aujourd'hui leur innocence et des manipulations psychologiques de la part des policiers qui les ont interrogés, ont purgé ou purgent encore des peines allant de 15 ans à la prison à perpétuité.

A l'époque des faits, Chris Paul a 17 ans et est la star du lycée de West Forsyth, dans la ville de Clemmons. Le jeune meneur est évidemment effondré à l'annonce de la nouvelle, mais décide de tout de même participer au match programmé avec son équipe le lendemain de la tragédie. Sur le parquet, le futur universitaire de Wake Forest et n°4 de Draft en 2005 marche sur l'eau et rend un hommage somptueux à son grand-père.

Chris Paul donne envie à un coéquipier de « faire un salto et dominer la NBA »

Alors qu'il en est à 59 points inscrits avec encore quelques minutes à jouer dans le quatrième quart-temps, Chris Paul drive et marque un panier avec la faute. Le voilà à 61 points. Exactement l'âge qu'avait Nathaniel Jones lorsqu'il a été assassiné.

Envoyé sur la ligne, il décide de manquer volontairement son lancer et quitte le terrain dans la foulée, sans se préoccuper du record de points de l'état de Caroline du Nord à sa portée. Chris Paul tombe dans les bras de son père, en larmes, trop bouleversé pour finir la rencontre.

Ces dernières années, Chris Paul a continué d'honorer la mémoire de Nathaniel Jones de son mieux. Sur les faits, en revanche, sa famille a laissé la justice opérer en 2020, alors que l'une des témoins-clés de l'affaire a avoué avoir menti aux enquêteurs sur des propos que lui auraient tenus les adolescents jugés coupables. Aucune trace d'ADN n'avait été trouvée sur les lieux du crime et il est possible que le dossier soit rouvert en 2021.