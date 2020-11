CJ McCollum, Channing Frye estime sa très grosse valeur sur le marché

Quel avenir pour les Portland Trail Blazers ? Portée par Damian Lillard et CJ McCollum ces dernières années, cette franchise peine à passer un cap. Si Lillard reste bien évidemment intouchable, McCollum pourrait éventuellement faire l'objet d'un trade XXL. En tout cas, il s'agit d'une rumeur de plus en plus persistante ces dernières semaines.

Mais sous contrat jusqu'en 2024, l'arrière conserve une énorme valeur. Et bien évidemment, il faudra une offre gigantesque pour pousser les Blazers à envisager un échange. En réaction aux bruits de couloir sur les réseaux sociaux, Channing Frye a tenu à calmer tout le monde.

Ainsi, pour le podcast Talkin’ Blazers, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a estimé la valeur de McCollum sur le marché. Et pour lui, il faudra vraiment du lourd pour le récupérer !

"Par exemple, si tu veux CJ McCollum et un autre gars, une équipe comme les Celtics doivent me donner Jaylen Brown et Marcus Smart... C'est comme ça que je vois la valeur de CJ sur le marché", a jugé Channing Frye.

8 trades de Jrue Holiday qui peuvent remodeler la NBA

Attention, il s'agit simplement d'un exemple pour estimer la valeur de McCollum. Les Celtics, qui peuvent s'intéresser au talent des Blazers, ne vont jamais envisager, en tout cas pour l'instant, de se séparer de Jaylen Brown.

Mais pour Channing Frye, il s'agit d'un moyen d'illustrer son avis sur les éventuelles demandes des Blazers pour CJ McCollum. Et effectivement, les prétendants du joueur de 29 ans devront réaliser une proposition énorme pour parvenir à débuter des discussions avec Portland.