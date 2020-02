Clint Capela plus que jamais sur le départ de Houston

5e de la conférence Ouest, Houston a du mal à trouver un rythme de croisière cette saison. Il a fallu gérer l'intégration de Russell Westbrook, les blessures et les périodes de grosse maladresse de James Harden. Les conséquences ne sont pas désastreuses puisque les Rockets ne sont qu'à trois matches de la seconde place occupée par les Clippers. Néanmoins, les dirigeants savent que jouer le titre avec cet effectif sera très compliqué. Hors, c'est la priorité absolue de Daryl Morey. Le dirigeant texan est toujours à la recherche d'une 3e superstar, et le but d'ici jeudi est d'en trouver une. Et pour attirer cet ailier de renom, il a donc fait un choix : c'est Clint Capela qui servira de monnaie d'échange.

On disait déjà Atlanta intéressé par le Suisse, mais ils ne sont pas les seuls. Adrian Wojnarowski affirme que les Rockets sont en discussions avec d'autres équipes de l'Est. Le but étant de trouver de jeunes assets et/ou des picks dans un premier temps en échange de Clint Capela pour les inclure ensuite dans un autre trade pour cette fameuse star désirée. Ou alors de monter un deal à trois équipes. Reste maintenant à connaitre la cible choisie par les Rockets pour être ce 3e larron.