Auteur d’un deuxième match de suite à plus de 30 points en sortie de banc, Coby White a rendu hommage à sa coiffure. Original.

Sans faire de bruit, Coby White inscrit son nom dans les annales de la NBA. Il est devenu le premier rookie de l’Histoire à enchaîner deux matches de suite à plus de 30 points. D’abord 33 unités contre les Suns avant-hier puis encore 33 contre les Wizards cette nuit. Cerise sur le gâteau, il est aussi – avec Michael Jordan – l’un des deux seuls débutants des Bulls à avoir un jour claqué 30 pions ou plus au cours de deux rencontres consécutives. Que de records. Et une seule explication plausible.

« Mes cheveux. Il me donne des supers pouvoirs. C’est ce que tout le monde dit. C’est ma marque de fabrique. »

Coby White a commencé la saison avec une coupe afro et il a changé un peu de style tout en conservant ses cheveux naturels. Si vous pensez qu’il rigolait à propos de ses cheveux, sachez qu’il a approfondi le sujet en interview en expliquant notamment comment il entretenait le haut de son crâne. Tout ça après avoir mis la misère aux Wizards. Au-delà de ça, le jeune sixième homme de Chicago tourne à 12 points par match pour sa première saison en NBA.

Voilà, on ne sait pas trop ce que vous pouvez faire de cette information capillaire mais on tenait à vous la partager.

Les highlights de Coby White