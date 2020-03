Sale nouvelle qui concerne encore ce match du 7 mars entre le Utah Jazz et les Detroit Pistons à la Little Caesars Arena. On savait que Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Christian Wood ont tous présenté des symptômes du coronavirus au sortir de cette rencontre. C'est aussi le cas d'un cameraman qui travaillait ce jour-là. Et malheureusement, il ne se porte pas aussi bien que les trois joueurs NBA aujourd'hui.

Selon Yahoo Sports, le quinquagénaire, dont le nom n'a pas été révélé, a été placé dans un coma artificiel cette semaine. Il aurait possiblement contracté le coronavirus en filmant des éléments dans le vestiaire du Jazz en marge de cette partie. Il s'agit d'un homme qui travaille sur les matches NBA depuis de nombreuses années à Detroit. Des proches ont confié à Yahoo qu'il s'était senti malade pendant une semaine à son domicile avant d'être conduit dans un hôpital de la banlieue de Detroit le 18 mars, soit 11 jours après la rencontre.

En détresse respiratoire, l'homme a été placé une première fois en coma artificiel et sous ventilateur, avant d'être réveillé, puis rendormi face à l'échec des premières mesures.

La mère de Karl-Anthony Towns, le pivot des Minnesota Timberwolves, est dans le même cas de figure.