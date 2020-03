Si des fans des Minnesota Timberwolves ou de la NBA tout court prenaient encore le coronavirus à la légère, peut-être que le message posté par Karl-Anthony Towns les convaincra du contraire.

Mardi soir, le pivot des Wolves a pris la parole dans une vidéo sur Instagram pour annoncer que sa mère Jacqueline avait contracté le Covid-19 et se trouvait dans un état grave. Les médecins l'ont récemment placée dans un coma artificiel.

"J'ai appris que mes parents n'allaient pas bien. Ma première réaction a été de chercher immédiatement de l'aide médicale. Il n'y avait aucune raison d'attendre, il fallait aller à l'hôpital le plus proche. [...] La fièvre de ma mère ne descendait jamais sous les 39 degrés. Ça empirait au niveau de ses poumons et de sa toux. Mon père a été libéré de l'hôpital pour être mis en quarantaine à la maison. C'est parti en vrille rapidement pour ma mère, elle avait beaucoup de mal à respirer et ses poumons se ont encore détériorés. Elle a été mise sous respirateur. Elle était désorientée et j'ai essayé de lui parler pour lui expliquer. Tous les jours je lui ai dit à quel point je l'aimais. Elle a été placée dans un coma artificiel. Depuis ce jour, je n'ai pas pu lui parler ou communiquer avec elle. On nous donne simplement des nouvelles de son évolution".

Clairement marqué, "KAT" a souhaiter éveiller les consciences, alors que plusieurs états des Etats-Unis peinent toujours à prendre des mesures drastiques pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"J'ai décidé de faire cette vidéo pour alerter sur la gravité de cette maladie. Il ne faut pas la prendre à la légère. S'il vous plaît, protégez votre famille. Pratiquez la distanciation sociale, ne vous rendez pas dans des endroits bondés. Ma famille et moi allons continuer de nous battre. J'espère que mon histoire aidera. Gardez ma mère dans vos prières, c'est la femme la plus forte que je connaisse. Je sais qu'elle surmontera ça et on se réjouira quand elle le fera".

On souhaite évidemment à Karl-Anthony Towns et à sa famille beaucoup de courage et une issue positive dans cette lutte.