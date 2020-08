COVID-19 : La bulle Disney tient toujours le choc

C’est une grande victoire pour la NBA jusqu’à présent. Le dernier pointage « COVID-19 » affiche toujours zéro parmi les joueurs testés au sein de la bulle de Disney. La preuve que les mesures sanitaires et de sécurité prises par la ligue fonctionnent pour l’instant. Les résultats sont encourageants, surtout que les franchises seront en nombre de plus en plus réduits au fur et à mesure des playoffs.

En revanche, la NBA va bientôt faire face à son plus grand challenge : l’arrivée des familles et des proches dans la bulle. Ceux-ci augmenteront forcément les risques de contamination. Même si les responsables prendront sans doute toutes leurs précautions avec probablement des tests très fréquents et une période de quarantaine à leur débarquement sur place.

La saison est bien partie pour aller à son terme. Profitons de ces beaux playoffs, bien que particuliers, et notons la qualité du niveau de jeu actuel sur les parquets. Ça fait du bien.