COY : Nick Nurse récompensé pour la superbe saison des Raptors

Nick Nurse a été nommé Coach Of The Year. Il termine premier du classement devant Mike Budenholzer et Billy Donovan.

Et un trophée de révélé. Sans doute pas le plus attendu par le public mais tout de même. C’est une belle récompense pour l’intéressé et son staff. Nick Nurse a donc été nommé Coach Of The Year et c’est entièrement mérité. Champion en titre avec les Toronto Raptors, il a encore une fois mené son équipe aux sommets de la Conférence Est cette saison malgré la perte de Kawhi Leonard.

Toronto’s Nick Nurse beats out Milwaukee’s Mike Budenholzer and Oklahoma City’s Billy Donovan in media voting for NBA Coach of the Year ... pic.twitter.com/nTvm9Amw8l — Marc Stein (@TheSteinLine) August 22, 2020

La franchise canadienne a gagné 53 matches (19 défaites) et elle a fini deuxième à l’Est alors que nombreux étaient ceux qui la voyait descendre d’un cran ou deux. C’était sans compter sur l’intelligence tactique de Nurse, qui a su faire de son équipe un groupe très difficile à manœuvrer et particulièrement polyvalent. Les Raptors excellent aussi bien en attaque qu’en défense.

Mike Budenholzer, le coach des Milwaukee Bucks, a fini deuxième du classement tandis que Billy Donovan a terminé troisième. Nate McMillan est le seul autre entraîneur à avoir obtenu des votes pour la première place.