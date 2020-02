Les résultats de la nuit en NBA

Timberwolves @ Magic : 125-136

Nets @ Hawks : 118-141

Hornets @ Raptors : 99-96

Mavericks @ Heat : 118-126

Kings @ Grizzlies : 104-101

Thunder @ Bucks : 86-133

Cavaliers @ Pelicans : 104-116

Pistons @ Suns : 113-111

Wizards - Jazz : 119-129

Nuggets @ Clippers : 103-132

___

- Le Magic avait pour objectif de doubler les Nets au classement de la Conférence Est et c'est désormais chose faite suite à leur victoire contre les Timberwolves cette nuit (136-125). Terrence Ross a inscrit 19 de ses 33 points dans le quatrième quart temps et Aaron Gordon a compilé le premier triple-double de sa carrière (17 pts, 11 rbds, 12 pds). Evan Fournier a marqué 11 points. Orlando va devoir tenir sa septième place jusqu'à la fin de la saison afin d'éviter Milwaukee en playoffs.

- Cam Reddish commence à prendre ses marques en NBA. Le dixième choix de la dernière draft est titulaire aux Hawks et il exprime de plus en plus ses qualité. Il a tout simplement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière lors de la victoire contre les Nets cette nuit (141-118). 26 points au total, dont 17 dans le troisième quart temps. John Collins a planté 33 pions et Trae Young a distribué 14 passes décisives en plus de ses 22 points.

- Victoire surprenante des Hornets sur le parquets des Raptors (99-96) ! Bismack Biyombo a compilé 13 points et 11 rebonds contre son ancien équipe et Devonte Graham a marqué 18 points. Tous les titulaires de Charlotte ont inscrit 10 points ou plus et ça a suffit pour prendre le dessus sur Toronto. Terry Rozier a ajouté 18 points et c'est lui qui a converti le lancer décisif pour prendre l'avantage en fin de rencontre.

- Le Heat se relance ! En difficultés en ce moment, les Floridiens sont venus à bout des Mavericks (126-118) malgré les 37 points - record en carrière - de Seth Curry. L'équipe de Miami s'est tout de même encore fait peur. Jimmy Butler (26 pts) et ses coéquipiers ont encore gaspillé une avance de plus de dix points. Pour la quatrième fois en cinq rencontres. Ils menaient de 12 longueurs dans le troisième quart temps mais ils se sont écroulés et se sont même retrouvés à courir derrière le score. Le Heat a fini par se ressaisir et l'emporter. Luka Doncic a cumulé 23 points et 10 passes tandis que Kristaps Porzingis finissait avec 24 points.

- Les Kings sont toujours dans la course pour les playoffs ! Ils sont désormais à trois victoires de la huitième place détenue par les Grizzlies, leurs adversaires du soir. Sacramento l'a emporté contre Memphis (104-101) avec 25 points de son meneur De'Aaron Fox. Et ça fait déjà quatre victoires en cinq matches pour la franchise californienne tandis que celle du Tennessee, à l'inverse, reste sur cinq revers de suite.

- Giannis Antetokounmpo a été sans pitié avec le Thunder. Les Bucks ont décroché un très large succès (133-86) dans le sillage de ses 32 points, 13 rebonds et 6 passes décisives (en 27 minutes). C'est la plus grosse victoire de la saison pour Milwaukee : +47. Et évidemment la pire pour Oklahoma City. Une vraie démonstration de force de l'équipe numéro 1 en NBA.

- Zion Williamson et Brandon Ingram font des ravages. Le duo des Pelicans a semé la zizanie dans la défense des Cavaliers pour décrocher une nouvelle victoire (116-104). 24 points pour le rookie et 29 pour l'ancien joueur des Lakers. New Orleans commence à monter en puissance et se rapproche de la huitième place à l'Ouest. La franchise de Louisiane a deux victoires de moins que Memphis, huitième.

- Fin de série pour les Pistons ! Tristement battus lors de leurs sept dernières sorties, ils se sont imposés contre les Suns cette nuit (113-111). Une victoire dont Derrick Rose a été le grand artisan avec 31 points inscrits. 6 points chacun pour les deux Français présents sur le terrain cette nuit : Sekou Doumbouya pour Detroit et Elie Okobo à Phoenix.

- Le Jazz se rassure un peu. Battue lors de ses quatre dernière match, l'équipe d'Utah a réagi avec une victoire contre Washington (129-119). Donovan Mitchell a inscrit 10 de ses 30 points en moins d'une minute trente au cours du quatrième quart temps afin de faire la différence. En face, Bradley Beal a encore fait un carton : 45 points, 5 rebonds et 10 passes décisives.

- Les Clippers reviennent à hauteur des Nuggets à l'Ouest ! Enfin au complet, les Angelenos ont affiché le visage dominant attendu depuis longtemps. Ils ont pris le dessus sur leurs concurrents directs lors du choc de la soirée (132-103). Avec 24 points pour Paul George, 19 pour Kawhi Leonard mais aussi un apport non négligeable du banc : 17 pions de Lou Williams, 18 de Montrezl Harrell, 12 de Landry Shamet et 10 de Reggie Jackson. Los Angeles a imposé sa puissance à Denver. Si cette équipe commence à se mettre en confiance, elle va faire mal en playoffs.