Les résultats de la nuit en NBA, celle de LaMelo Ball

Hornets @ Magic : 123-115

Pistons @ Wizards : 97-86

Spurs @ Rockets : 106-128

Hawks @ Grizzlies : 106-128

Warriors @ Kings : 113-109

Jazz @ Clippers : 125-105

---

- Après deux premières sorties marquées par des petits éclairs de show mais très peu d'adresse, LaMelo Ball a signé son match le plus consistant avec les Hornets à ce jour. Lors de la victoire de son équipe contre Orlando (où Evan Fournier, 4 points, n'était pas dans un grand soir), le rookie de Charlotte est sorti du banc pour claquer 18 points en 26 minutes.

Il y a encore du déchet à la finition (7/17), mais aussi et surtout de l'adresse de loin (4/9 à 3 points) et une impression visuelle très, très prometteuse. Ball va vite, très vite, et semble avoir déjà créé une belle connexion avec Miles Bridges, Terry Rozier et DeVonte' Graham, qu'il a souvent cherché et trouvé.

- Eclaircie dans le brouillard de Detroit la saison dernière, Christian Wood a logiquement signé un contrat sympathique avec Houston cette saison et il entend bien le justifier. Pour sa première apparition en pré-saison, l'intérieur des Rockets a été le meilleur joueur du match remporté contre San Antonio. Avec 27 points et 10 rebonds à 10/18 en 24 minutes dans une raquette où il était associé à PJ Tucker, Wood a dominé son sujet et déjà montré des choses très intéressantes des deux côtés du terrain.

.@Chriswood_5 with 25PTS in his debut so far! pic.twitter.com/tn0a3kNnyS — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 18, 2020

En l'absence de John Wall et DeMarcus Cousins, laissés au repos, James Harden y est allé de ses 20 points, 9 passes et 7 rebonds, sans qu'il n'y ait cette fois de capture d'écran fâcheuse laissant supposer qu'il ait pu manger pour quatre avant de rentrer sur le terrain.

- Les Spurs, qui se présentaient pourtant avec ce qui devrait être leur cinq cette saison (Murray, DeRozan, Walker, Gay et Aldridge) n'ont à nouveau pas vraiment rassuré.

- 13/26 à 3 points et 70 points à eux trois. Cette répartition des tâches entre Stephen Curry, Andrew Wiggins et Kelly Oubre, c'est sans doute ce dont auront besoin les Warriors pour réussir la saison qu'ils espéraient avant que Klay Thompson ne se blesse. Contre les Kings cette nuit, Golden State s'est imposé malgré l'absence de Draymond Green et de James Wiseman, grâce à cette bonne configuration offensive.

- Chez les Kings, De'Aaron Fox a vécu un match un peu bizarre, avec une déroute totale à la finition (3/17), mais 13 passes décisives. Un meilleur équilibre sera le bienvenu dans quelques jours pour la reprise de la saison.

- Killian Hayes et Sekou Doumbouya ont tous les deux participé à la victoire de Detroit contre des Wizards toujours sans Westbrook et encore en période de test en termes de rotation. Hayes, qui a semblé apprécier la présence de Delon Wright dans le cinq à ses côtés pour lui ôter un peu de pression au scoring, a inscrit 9 points avec une passe et une interception en 19 minutes.

Doumbouya a lui été à nouveau très bon en sortie de banc avec 10 points en 17 minutes à 4/6 et beaucoup de bonnes propositions dans le jeu des deux côtés du terrain. S'il continue dans cet esprit-là, on devrait voir du très bon Sekou cette saison en NBA et, espérons-le, sans passage par la G-League.

Top-30 : Le grand classement des franchises NBA pour la saison 2021 !

- Thomas Bryant s'est un peu excité tout seul après s'être fait discrètement balancer au sol par Blake Griffin, qui a quand même pris une faute flagrante sur le coup. C'est peut-être la seule action un peu intense de Griffin cette nuit, puisqu'il a fini avec 2 points, 5 rebonds et 3 passes en 26 minutes.

Blake Griffin laughing and is completely unbothered by Thomas Bryant charging at him in a preseason game. Blake gets a flagrant one for throwing him to the ground. #Pistons pic.twitter.com/Yn3SV6LFe7 — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) December 18, 2020

- S'il n'a pas brillé comme lors de ses débuts, notamment à 3 points (0/4), Deni Avdija a montré quelques bonnes choses en attaque, notamment dans l'attaque du cercle. Scott Brooks a indiqué jeudi que le rookie israélien, remplaçant cette nuit, avait de bonnes chances d'être dans le cinq de départ au démarrage de la saison.

- Après une bonne première mi-temps, les Hawks se sont effondrés dans le 3e quart-temps contre de solides Grizzlies. DeAndre Hunter confirme sa bonne forme du moment avec Atlanta en étant le meilleur marqueur de son équipe avec 22 points.

- Minnesota et Dallas ont décidé de pousser leur match en prolongation, histoire de voir qui avait le plus de coffre et de continuer de donner des minutes à tout le monde. Ce sont les Wolves, emmenés par Karl-Anthony Towns, Malik Beasley et Jarrett Culver, 38 points à eux trois, qui ont pris le dessus durant l'overtime, jusqu'à une tentative vaine de panier à 3 points pour la gagne de Boban Marjanovic.

- Les Clippers ont pris leur match face au Jazz au sérieux pendant un quart-temps, avant de lâcher l'affaire et de roupiller. On notera que Nicolas Batum a eu le plus gros temps de jeu chez les titulaires (28 minutes) pour 5 points, 8 rebonds, 1 passes et 1 interception. En face, Rudy Gobert a fini avec 12 points, 8 rebonds et 3 passes.

