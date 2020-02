Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pacers : 80-119

Bucks @ Raptors : 108-97

Thunder @ Bulls : 124-122

Pistons @ Nuggets : 98-115

Celtics @ Blazers : 118-106

Pelicans @ Lakers : 109-118

- Très grosse performance de Domantas Sabonis cette nuit. L'intérieur lituanien des Pacers a frôlé le triple-double (21 pts, 15 rbds, 9 pds) tout en ne ratant quasiment aucun tir (8 sur 10). Dans son sillage, la franchise d'Indianapolis n'a eu aucun mal à battre celle de Charlotte (119-80). Les Pacers sont toujours sixièmes à l'Est tandis que les playoffs s'éloignent pour les Hornets, onzièmes.

- C'était le choc de la soirée à l'Est. Milwaukee, premier, se déplaçait chez son dauphin Toronto. Avec deux effectifs presque au complet et donc un très beau duel en perspective. La revanche de la finale de Conférence 2019 a tourné à l'avantage des Bucks, vainqueurs à l'extérieur (97-108). Bien que menés de 12 points au cours du deuxième quart temps, les joueurs de Mike Budenholzer ont accéléré par la suite. Comme souvent, c'est au retour des vestiaires qu'ils ont fait la différence en prenant le large dans le troisième quart temps (34-19). Giannis Antetokounmpo a terminé avec 19 points, 19 rebonds et 8 passes mais il a fait preuve de maladresse aux tirs (5 sur 14). Son coéquipier Khris Middleton a ajouté 22 points.

- Plus personne n'arrête Coby White ! Le meneur remplaçant des Bulls est en très grande forme en ce moment. Alors, oui, son équipe a perdu sur le fil contre le Thunder hier soir (122-124). Mais il a battu un record en devenant le premier rookie a claquer trois matches de suite à plus de 30 points. Il en a mis 35 hier ! C'est finalement l'expérience des joueurs d'Oklahoma City qui a fini par payer avec notamment 21 points de Dennis Schroder et 24 de Danilo Gallinari.

- Les Pistons ont été balayés par les Nuggets (98-115), ce qui n'est pas vraiment une surprise. Un match que Sekou Doumbouya a débuté sur le banc. Le Français était titulaire ces derniers temps. Il a donc joué 18 minutes pour 3 points inscrits.

- Le moment tant attendu cette nuit. Le premier duel en NBA entre LeBron James et Zion Williamson ! Le King et son successeur. Les spectateurs n'ont pas été déçus. Les deux stars se sont livrés à un mano a mano à distance. Avec la victoire pour les Lakers à l'arrivée (118-109). L'aîné a pris le dessus en claquant 40 points, 8 rebonds et 6 passes au lendemain du mémorial en l'honneur de Kobe et Gianna Maria Bryant. Le jeune rookie prodige des Pelicans n'était pas en reste avec 29 points et 6 rebonds en 33 minutes. Mais il a été un peu gêné par la défense californienne par moment (8 sur 18 aux tirs). Les Angelenos en ont profité pour prendre le dessus malgré les 34 points d'un Brandon Ingram revanchard.

- Jayson Tatum est décidément en pleine confiance en ce moment. L'ailier All-Star des Celtics ne finit plus de monter en puissance depuis plusieurs semaines maintenant. Il sent qu'il est en position pour dominer. Et il le fait ! Il a encore flanqué 36 points lors de la victoire de Boston sur le parquet de Portland (118-106). Toujours privés de Damian Lillard, les Blazers n'arrivent pas à revenir sur la huitième place à l'Ouest.

- Sans forcer, les Kings sont allés s'imposer sur le parquet des Warriors (112-94) cette nuit. Avec 21 points pour De'Aaron Fox.