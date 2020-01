Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Cavs : 109-106

Nuggets @ Pacers : 124-116

Raptors @ Heat : 76-84

Warriors @ Wolves : 84-99

Jazz @ Bulls : 102-98

Nets @ Mavs : 111-123

Thunder @ Spurs : 109-103

Grizzlies @ Kings : 123-108

Pistons @ Clippers : 112-126

---

- Dwane Casey avait réservé une belle surprise à Sekou Doumbouya et aux fans français cette nuit pour le déplacement chez les Los Angeles Clippers. Le coach des Detroit Pistons a offert sa première titularisation en NBA au rookie français. Difficile de faire plus tendu qu'un baptême du feu au Staples Center sur un poste où Kawhi Leonard et Paul George allaient assurément venir le titiller. Le rookie français a fait une première très prometteuse, malgré la défaite logique des Pistons. L'ancien Limougeaud a passé 27 minutes sur le parquet et a fini en double-double avec 10 points, 11 rebonds, 1 interception et un +/- positif (+1). On en redemande !

Doc Rivers a lui largement fait tourner une fois le match plié dans le 3e quart-temps. Montrezl Harrell et Lou Williams ont ainsi pu faire leur numéro habituel en tandem (45 points à deux en sortie du banc). Paul George, touché au dos, n'a pas fini la rencontre.

- Devonte Graham (16 points, 11 passes) continue d'être clutch pour Charlotte. Le candidat au MIP a déverrouillé la fin de match face aux Cavs avec un panier à 3 points à 26 secondes de la fin, puis deux lancers réussis à 9 secondes du terme. Le garçon continue de montrer un sang froid épatant.

Terry Rozier a lui sorti l'un de ses meilleurs matches depuis le début de la saison avec 30 points au compteur. A cinq minutes de la fin, "Scary Terry" et ses partenaires comptaient 9 points de retard.

- Luka Doncic s'est fâché dans e dernier quart-temps du match contre les Nets. La star des Mavs passait une soirée plutôt paresseuse jusqu'à l'ultime période. Là, le prodige slovène est monté en pression et a inscrit 15 de ses 31 points du jour, initiant un run décisif pour faire plier Brooklyn. Seth Curry n'a lui pas été en reste non plus avec 25 points à 5/5 à 3 points en sortie de banc.