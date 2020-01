Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Mavs : 110-107

Au lendemain du MLK Day et de ses 14 matches NBA, seuls les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks étaient en action. L'occasion de voir Kawhi Leonard et Luka Doncic s'affronter à distance et parfois de très près. Les deux cracks n'ont pas déçu.

Si ce sont les Clippers qui se sont imposés au finish, Luka Doncic avait visiblement envie de se montrer sous son meilleur jour pour le retour de Kristaps Porzingis. Le Slovène est passé tout près d'un énième triple-double avec 36 points, 10 rebonds et 9 passes, avec 24 points inscrits en 2e mi-temps pour permettre à Dallas de ne plus être aussi largement mené.

Kawhi Leonard, qui a haussé le ton depuis la blessure de Paul George avec plus de 30 points de moyenne sur les 5 derniers matches, a montré pourquoi il était le joueur le plus insaisissable de la ligue. Avec 36 points, 11 rebonds, mais aussi 3 interceptions et 2 contres, le MVP des Finales 2019 a pesé de tout son poids sur cette rencontre.

Leonard s'est offert quelques séquences de haut niveau, comme cet enchaînement contre + dunk sur la truffe de Luka Doncic, avec la faute en prime s'il vous plaît.

LE BLOCK DE KAWHI PUIS LE DUNK SUR DONCIC ! 🖐🏿🔥 pic.twitter.com/iW86eUjSZy — ClipperNation FR 🇫🇷 (@ClipperNationFR) January 22, 2020

- Si la performance de Kawhi Leonard a été motrice, il ne faudrait pas oublier le joueur le plus clutch du match pour les Clippers. Landry Shamet a rentré deux paniers à trois points très précieux en une minute dans le money time. Le premier pour permettre à L.A. de mener 100 à 98, le second pour donner cinq points d'avance à son équipe dans la foulée.

- Gros coup dur en prévision pour les Mavs au sortir de ce match. Dwight Powell, titulaire lors de 36 des 39 matches de Dallas cette saison, s'est vraisemblablement rompu le tendon d'Achille. Après 9 minutes passées sur le terrain, l'intérieur a tenté un démarrage et a senti une décharge derrière son pied. La nouvelle n'est pas encore officielle mais ça y ressemble fort.

Replay of Dwight Powell's injury shows the shockwave go up his leg #MFFL pic.twitter.com/9RPdP3RtsO — NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 22, 2020

- Kristaps Porzingis a pratiqué l'auto-flagellation après son retour un peu difficile au jeu. Le Letton a shooté à 4/17 pour 10 points et 9 rebonds en 27 minutes. "Si j'avais juste un peu mieux joué, on aurait gagné le match. Cette défaite est pour moi. Je sais que c'est mon premier match depuis quelque temps, mais j'ai de grosses attentes pour moi-même et je suis déçu de ne pas avoir réussi à shooter correctement".