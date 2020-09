Utah Jazz - Denver Nuggets : 78-80 (3-4)

Boston - Celtics - Toronto Raptors : 102-99 (2-0)

---

- On espérait que ce game 7 entre Utah et Denver allait valoir le détour. On a bien eu droit à du drama et des émotions. Alors qu'on avait encore en tête les cartons offensifs de Jamal Murray et Donovan Mitchell et que l'on s'attendait à un nouveau déferlement, on a au contraire eu droit à un match serré à l'ancienne, avec faible scoring. Les Nuggets sont finalement sortis vainqueurs du bras de fer, devenant au passage la 12e équipe de l'histoire à survivre après avoir été menée 3-1.

Le Jazz a tout donné et a gommé un retard de 19 points pour que le money time soit intéressant. Rudy Gobert, Donovan Mitchell et leurs camarades risquent malgré tout de faire de mauvais rêves à cause de cette fin de match.

Nikola Jokic a d'abord permis à Denver de virer à nouveau en tête à 27 secondes de la fin, avant la séquence folle qui aurait pu changer l'issue de cette partie. Après un temps mort, Donovan Mitchell perd le ballon et laisse à Torrey Craig la possibilité de plier l'affaire en contre-attaque. On se dit alors que c'est bouclé et que le Jazz n'aura plus l'occasion de revenir. Sauf que ce dernier manque son lay-up, gêné par la bonne défense de Mike Conley. Derrière, Rudy transmet le ballon à ce même Conley avec 4 secondes à jouer. Le meneur remonte le terrain à toute allure avant de déclencher un tir à 3 points au buzzer. La trajectoire est bonne, mais la gonfle refuse d'entrer dans le cercle.

Rudy Gobert passe ses nerfs sur une chaise après une bourde de Conley

Vous voulez voir à quel point Utah est passé près de la victoire ? Regardez cette capture d'écran.

- Les images de l'équipe vaincue après un game 7 font toujours mal au coeur.

The emotions of losing a Game 7. pic.twitter.com/tmqzArAFnv — ESPN (@espn) September 2, 2020

- Forcément, les fans du Jazz auraient voulu que Rudy transmette le ballon à Donovan Mitchell plutôt qu'à Mike Conley et on espère que cette séquence ne fera pas plus d'étincelles que ça dans le groupe à l'intersaison... Rudy a en tout cas été admirable en deuxième mi-temps et c'est en partie à lui que revient le réveil du Jazz, grâce à son impact défensif et sa volonté (19 points, 18 rebonds et 2 contres).

- On retiendra quand même de ce match que Nikola Jokic a pris les commandes du jeu offensif (30 points, 14 rebonds) après avoir été éclipsé par Jamal Murray presque depuis le début de la série. Le Serbe va devoir se montrer un peu plus autoritaire et fidèle à lui-même dans la prochaine série, contre les Los Angeles Clippers.

- L'autre rencontre de la nuit a confirmé ce que l'on disait il y a 48 heures : ça ne sent pas bon pour les Raptors. Boston a remis le couvert et mène maintenant 2-0 dans la série. On peut évidemment mettre en lumière le match de Jayson Tatum (34 points), plein de sang froid sur la ligne (14/14). Mais ce serait mettre de côté le vrai responsable de cette deuxième défaite en deux matches. Marcus Smart a gommé presque à lui seul les 12 points de retard accusé par Boston en fin de 3e quart-temps. En trois minutes, le bulldog des Celtics a claqué 5 (!) paniers à 3 points, dont l'un accompagné d'une faute pour renverser la vapeur e mettre son équipe sur les bons rails.

- Derrière ce coup de chaud, Kemba Walker a pris le relais en inscrivant 11 des 16 points des Celtics, pour continuer cette domination sur les Raptors déjà entrevue en saison régulière. A un moment, il va falloir que Pascal Siakam (17 pts à 6/16) redevienne "Spicy-P" et que Kyle Lowry passe aussi la seconde. Il n'y a pas d'histoire d'avantage du terrain qui permettrait à Toronto de tabler sur la ferveur de ses fans pour revenir à 2-2.

- Comme on ne se refait pas, Marcus Smart a aussi signé le flop de ces playoffs.