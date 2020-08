Rudy Gobert passe ses nerfs sur une chaise après une bourde de Conley

Lorsque l'on mène 3-1 dans une série de playoffs et que l'on se fait égaliser, il y a forcément de la tension et de la frustration. Le Utah Jazz est en train de gâcher le travail accompli depuis le début de la bulle et ce n'est pas uniquement parce que Jamal Murray s'est transformé en Michael Jordan depuis quelques jours. Rudy Gobert et ses camarades ont du mal à être aussi bons que d'habitude en défense et c'est une aubaine pour les Denver Nuggets. Les errements inhabituels que l'on peut observer ici et là rendent sont clairement en train d'agacer Gobert et c'est un euphémisme.

Le pivot des Bleus n'a pas réussi à masquer sa frustration après une erreur de Mike Conley, paumé en défense justement, et qui a laissé son vis à vis tout seul à 3 points. En regagnant son banc pour suivre un temps mort, le Français a voulu s'expliquer avec Conley sur ce couac. Visiblement, Rudy n'avait pas spécialement envie que George Niang vienne s'en mêler, ni que Conley n'ait pas particulièrement l'air sur la même longueur d'ondes concernant l'action.

En arrivant devant les chaises disposées devant lui, il a alors mis un shoot dans l'une d'entre elles pour évacuer sa frustration.

Lorsque l'on est un joueur pour lequel la défense est aussi importante - Rudy Gobert a été deux fois de suite meilleur défenseur de l'année et vient encore de finir sur le podium - ne pas retrouver le même degré d'excellence ou d'implication chez ses coéquipiers peut parfois être difficile à accepter.

Donovan Mitchell n'est généralement pas le plus intense défensivement du lot, mais la défaite l'a quand même agacé aussi. En quittant le terrain "Spida" a lâché un kick dans une chaise. Il y a clairement un problème entre le Jazz et le mobilier de la bulle...