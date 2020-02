Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Sixers : 112-129

Bucks @ Wizards : 137-134, après prolongation

Heat @ Cavs : 119-125, après prolongation

Magic @ Nets : 115-113

Knicks @ Rockets : 112-123

Wolves @ Mavs : 123-139

Suns @ Jazz : 131-111

Grizzlies @ Clippers : en cours

---

- Quelques heures avant le coup d'envoi du match entre Philadelphie et Atlanta, Giannis Antetokounmpo avait expliqué que Joel Embiid était dans son bon droit lorsqu'il affirmait être le meilleur joueur du monde. Les encouragements du MVP ont visiblement motivé le Camerounais a joindre les actes à la paroles. Embiid était tout simplement en état de grâce cette nuit. Le "Process" a battu son record de points en carrière pour une performance mémorable devant son public, avec toute l'arrogance et la malice que comportent son personnage : 49 points, 14 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

En l'absence de Ben Simmons, blessé au dos et out jusqu'à nouvel ordre, on risque de voir Joel Embiid rouler sur pas mal d'équipes pour que les Sixers poursuivent leur tentative de remontée au classement.

- Les jours se suivent et se ressemblent pour Bradley Beal. L'arrière des Washington Wizards sortait d'un game à 53 points avec la défaite au bout. Le voilà qui vient de boucler un match à 55 points, nouveau record personnel, avec... la défaite au bout. Le one man show de Beal n'a pas suffi pour que D.C. l'emporte à domicile face aux Bucks. Tout était réuni pour que les hommes de Scott Brooks l'emportent en prolongation, puisque Giannis Antetokounmpo avait pris sa 6e faute dans le money time du 4e quart-temps. Mais même sans leur Greek Freak, les Bucks ont des arguments.

Khris Middleton, qui avait inscrit 51 points lors de la rencontre précédente entre les deux équipes, aime décidément bien Washington. Le All-Star a compilé 40 points et un panier à 3 points clutch à 30 secondes de la fin de l'overtime pour donner trois points d'avance aux Bucks, qui caracolent du coup toujours en tête de la ligue. Avec cette troisième défaite de rang, Washington continue de voir ses prétentions pour un spot en playoffs devenir de moins en moins crédibles.

- C'est à se demander si les joueurs du Heat ne sont pas allés faire une fête monumentale après le retrait du maillot de Dwyane Wade. Les Floridiens ont commis une faute professionnelle en dilapidant 22 points d'avance contre Cleveland, l'un des cancres de la ligue, pour finalement s'incliner en prolongation. La faute notamment au rookie Kevin Porter Jr, auteur du panier le plus décisif en overtime, qui a claqué 30 points. JB Bickerstaff a l'air d'avoir réellement insufflé quelque chose de nouveau à cette équipe, qui était encore ouvertement hostile à son coach il y a quelques jours...

- Victoire importante du Magic sur le parquet des Nets ! Orlando l'a emporté de justesse (115-113) en négociant parfaitement le quatrième quart temps de la rencontre. Aaron Gordon a compilé 27 points et 10 rebonds tout en collant un block à Caris LeVert sur une ultime tentative d'égalisation à 14 secondes du buzzer. Evan Fournier a ajouté 21 points. Au classement, les Floridiens, huitièmes à l'Est, restent toujours derrière Brooklyn mais ils ne sont plus qu'à une victoire de leurs adversaires du soir.

- C'est James Harden qui régale. En grande forme en ce moment, le barbu a planté 37 points sur la tronche des Knicks cette nuit. Avec la victoire des Rockets au bout (123-112). Une belle performance du MVP qui s'était pourtant rendu au mémorial de Kobe Bryant le matin même, tout comme ses coéquipiers Russell Westbrook et P.J. Tucker. Ils sont arrivés à peine plus d'une heure avant le coup d'envoi de la rencontre mais ça ne les a pas empêché de chercher la victoire.

- Dallas a déroulé contre Minnesota (139-123) avec les retours de Luka Doncic (20 pts, 9 rbds) et Kristaps Porzingis (15 pts, 9 rbds) absents lors du match perdu contre les Hawks.

- Victoire surprenante des Suns sur le parquet du Jazz ! Les joueurs de Phoenix ont mis à mal ceux d'Utah pour un large succès à l'arrivée (131-111). Ricky Rubio a été excellent contre son ancienne équipe. Le meneur espagnol a compilé 22 points, 6 rebonds, 11 passes et 7 interceptions. Son coéquipier Devin Booker a ajouté 24 points. 13 pts et 8 rbds pour le Français Rudy Gobert.