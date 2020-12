Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Magic : 117-120

Pistons @ Wizards : 96-99

Hawks @ Grizzlies : 117-116

---

- Russell Westbrook a joué son premier match avec Washington en pré-saison cette nuit. "The West Beast" a passé 17 minutes sur le parquet lors de la victoire des siens contre les Detroit Pistons. Au niveau du rythme, de l'intensité et de l'attention que lui a porté la défense, la première du MVP 2017 est une réussite, avec 8 points, 7 rebonds, 3 passes et +11 de différentiel pour agrémenter ça.

- Dans ce match, on a vu des choses intéressantes de la part de Killian Hayes. Agressif et en confiance en début de match, avec 7 de ses 11 points inscrits (avec 3 rebonds et 2 passes) dans le premier quart-temps - notamment un panier à 3 points avec la faute - le meneur français semble prendre confiance et on espère le voir encore plus à son aise lorsque la saison régulière débutera.

- Auteur de grosses entrées en pré-saison et encensé par Dwane Casey - ce qui n'était pas gagné après quelques incompréhensions la saison dernière - Sekou Doumbouya n'a pas autant pesé cette nuit : 14 minutes de jeu pour 0 point, 3 rebonds et 1 interception.

- Pour rester dans les rookies, Deni Avdija a retrouvé le cinq de départ après des tests de la part de Scott Brooks. L'Israélien a enregistré le plus gros temps de jeu de son équipe (32 minutes), avec 9 points (2/4 à 3 pts), 10 rebonds, 3 interceptions et 2 passes. Le garçon a du basket plein les mains, ça saute aux yeux.

- LaMelo Ball n'a pas conclu sa pré-saison de la manière la plus encourageante qui soit. A nouveau contre Orlando, le rookie des Hornets a eu moins de réussite que lors de sa dernière sortie.

Depuis le banc, comme il devrait le faire au démarrage de la saison, le dernier rejeton de LaVar n'a pas réussi à éclipser sa maladresse à coups de passes flashy. Il y a en a eu, c'est une garantie à chaque fois, mais difficile de passer outre son 1/10 à la finition et ses 4 pertes de balle en 24 minutes.

Le potentiel, le rythme et l'activité sont là. Mais sans un peu d'adresse et de soin avec la balle, il sera compliqué pour lui de viser le RoY.

- Du côté du Magic, Steve Clifford, plutôt adepte d'un jeu tourné vers la défense, doit se demander comment mieux régler le curseur de ce côté-là pour la reprise. Le Magic encaisse beaucoup de points mais arrive à faire mouche dans l'autre sens. Avec 7 joueurs en 10 et 20 points, dont Evan Fournier (11) et le rookie Cole Anthony (19), Orlando a bien réparti les tâches.

Cole Anthony a même inscrit le panier de la gagne à quelques secondes de la fin grâce à un joli numéro en solo. Il faut rappeler qu'avant une saison un peu décevante avec UCLA - tronquée par les blessures et le Covid, le fils de Greg Anthony était annoncé comme un possible n°1 de Draft.

Cole Anthony also hit the game-winner. 🔥pic.twitter.com/Pq195awAkO — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 20, 2020

- Atlanta a réussi à renverser Memphis dans le dernier quart-temps après avoir été mené pendant l'essentiel du match. Belle impression laissée par Cam Reddish, dont tout le monde chez les Hawks dit qu'il semble bien plus NBA ready que lors de sa saison rookie : 18 points pour l'ancien membre du Big Three de Duke cette nuit.

- Ce n'est pas que l'on a absolument de défendre Grayson Allen et son style habituellement dirty, mais sur ce coup, on dirait quand même bien que c'est Trae Young qui a déclenché l'embrouille en le balançant au sol. Après, le meneur d'Atlanta avait peut-être ses raisons. Les moqueries sur ses cheveux, ça va deux minutes...