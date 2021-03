Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 102-105

Celtics @ Nets : 109-121

Hawks @ Raptors : 121-120

Magic @ Heat : 103-111

Sixers @ Bulls : 127-105

Knicks @ Bucks : 101-134

Wolves @ Pelicans : 135-105

Mavs @ Thunder : 108-116

Suns @ Blazers : 127-121

Warriors @ Clippers : 104-130

Rockets @ Kings : 105-125

Kyrie au bon souvenir de Boston

- Boston restait sur une série de 4 victoires consécutives. Il a fallu que ce soit Kyrie Irving, leur ancien camarade pour la plupart, qui s'occupe de stopper cette bonne dynamique. Le meneur des Brooklyn Nets, qui jouaient à nouveau sans Kevin Durant et pas encore avec Blake Griffin, a claqué 40 points à 15/23, puis la bise à ses anciens coéquipiers.

"Uncle Drew" a mis ce qu'il fallait de virtuosité et d'élégance dans sa performance, histoire de bien rappeler aux fans des Celtics qu'ils n'ont jamais vraiment pu voir sa meilleure version.

FORTY PIECE. 📼 Highlights from @KyrieIrving's big night in Brooklyn 📼 pic.twitter.com/WeFIRifbXt — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 12, 2021

Kyrie Irving : « Ce n'est pas à moi d'être le héros que tout le monde veut que je sois »

Tony Snell au buzzer, Atlanta pète la forme

- La présence de Nate McMillan sur le banc des Atlanta Hawks a apporté un nouveau souffle assez net. Certains joueurs en sommeil, comme Tony Snell, sont même en train de prendre une importance fondamentale. L'ancien ailier des Bulls et des Bucks a inscrit un game winner au buzzer à 3 points pour permettre aux Hawks de s'imposer sur le fil contre les Raptors et de glaner une troisième victoire consécutive.

Le fait marquant sur cette action, c'est sans doute que Trae Young (37 pts) a eu la lucidité de servir un camarade mieux placé dans un moment-clé, ce qui lui a parfois été reproché par le passé...

Tony Snell wins it at the buzzer for the Hawks. pic.twitter.com/dwCaycVeYR — TSN (@TSN_Sports) March 12, 2021

- A défaut d'avoir permis à son équipe de l'emporter, Chris Boucher a encore fait un très gros match en sortie de banc avec 29 points et 9 rebonds.

Booker prend le dessus sur Lillard

- Devin Booker a bien fait de se reposer durant de All-Star Game. L'arrière de Phoenix était du coup bien frais pour inscrire 35 points et guider les Suns vers la victoire lors d'un intéressant clash de l'Ouest face à Portland. Menés de 11 points dans le 3e quart-temps et en difficulté pour contenir Damian Lillard (30 pts), les joueurs de Monty Williams ont réussi à prendre le dessus.

- L'expérience et le sang froid de Chris Paul (19 pts) ont encore transpiré. Phoenix consolide sa 2e place à l'Ouest et n'est qu'à deux victoires derrière Utah.

Les Clippers atomisent GS

- Ce qui devait être le choc de la nuit entre les Clippers et les Warriors a vite tourné à la démonstration.

- Emmenés par Kawhi Leonard (28 pts), les joueurs de Tyronn Lue n'ont pas laissé le moindre espoir à une équipe de Golden State sans inspiration et qui comptait 36 points de retard au démarrage du 4e quart-temps. A oublier très vite pour Stephen Curry (14 pts) et ses copains.

- Steph Curry pas content...

Steph trying to hype up his teammates 😳 pic.twitter.com/p0SsW8RXdi — Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021

Giannis et Milwaukee torpillent les Knicks

- Giannis Antetokounmpo ne s'est pas reposé sur ses lauriers après son premier titre de MVP du All-Star Game. Le Greek Freak a contribué à la très nette victoire des Bucks, qui ont découpé à la scie sauteuse la défense la moins perméable de NBA statistiquement cette saison. Les Knicks n'ont pas existé un instant et Giannis (24 pts, 10 rbds, 10 pds) a enregistré un triple-double en 29 minutes, aidé par l'impeccable Bryn Forbes (21 pts à 7/7 à 3 pts). C'est la plus lourde défaite subie par New York cette saison.

THROW IT DOWN, GIANNIS 😤 pic.twitter.com/rFPpnl2gdW — NBA TV (@NBATV) March 12, 2021

- Frank Ntilikina a joué 15 minutes en sortie de banc pour 0 point (0/3), 3 rebonds et 1 interception.

NOLA humilié, SVG en danger ?

- On commence à être un peu inquiets pour le job de Stan Van Gundy. Les Pelicans ont été humiliés à domicile par Minnesota, l'une des équipes les plus médiocres de toute la ligue. 135 points dans les dents, une absence assez incroyable de réaction après avoir dilapidé 16 pts d'avance et un SVG qui a foudroyé son groupe devant les médias après le match, ça ne sent pas très bon.

- Il s'agit de la première victoire de Chris Finch avec les Wolves. Le nouevau coach peut remercier Anthony Edwards (27 pts) et son banc ultra productif, notamment le sophomore Jaylen Nowell, sorti de presque nulle part pour claquer 28 pts, son record en carrière.

- Un p'tit poster de Zion pour se consoler ?

Scary Terry roi du money time

- Ce début d'année 2021 a clairement marqué le retour de "Scary Terry" Rozier. Le joueur des Hornets est incroyable dans le money time de la plupart des rencontres de son équipe cette saison. Il a remis le couvert cette nuit lors de la victoire de Charlotte à domicile contre Detroit.

- Pour répondre aux 32 pts de Jerami Grant, nouveau membre du groupe élargi de Team USA, Rozier a pris feu en inscrivant 12 des 15 derniers points des Hornets à 4/5 dans les trois dernières minutes de la partie. Michael Jordan était assis au bord du terrain et a dû apprécier ce qu'il a vu.

AGAIN AND AGAIN. 12 points en moins de 3 minutes pour Terry Rozier. Michael Jordan valide, c'est un truc de fou. pic.twitter.com/TVyKCbsOEz — The Daily Dunk (@dailydunkfr) March 12, 2021

Miami en positif, Philly gagne sans ses stars

- Miami a contrôle le derby floridien face à Orlando. Grâce à Jimmy Butler notamment (27 points, 11 passes), le Heat n'a pas tremblé et affiche pour la première fois de la saison un bilan positif ! C'était la moindre des choses que l'on pouvait attendre en début de saison, mais il faut saluer le calme avec lequel la franchise a affronté les tempêtes et la guigne.

- Les fans des Sixers s'attendaient peut-être à voir leur équipe repartir de Chicago avec la défaite. Joel Embiid et Ben Simmons étaient absents à cause du protocole Covid, mais ça n'a pas empêché Doc Rivers de trouver des solutions. Philadelphie s'est imposé sereinement en s'appuyant sur Tobias Harris (24 pts), mais aussi sur Tony Bradley (14 pts à 7/7), encensé par Embiid sur Twitter après la rencontre.

SGA est clutch, Houston ne sait plus gagner

- Sans Luka Doncic, ni Kristaps Porzingis, Dallas est malheureusement une équipe à la qualité limitée. Les Mavs ont néanmoins failli réussir un comeback spectaculaire contre OKC, avant que Shai Gilgeous-Alexander (32 pts) ne mette tout le monde d'accord dans les deux dernières minutes du match avec deux paniers et six lancers consécutifs pour plier l'affaire.

- Les Rockets ont enregistré une 14e défaite consécutive cette nuit contre Sacramento. La deuxième partie de saison va être trèèèès longue à Houston. Les Kings ont profité du match plein de De'Aaron Fox : 30 pts, 9 pds et 7 rbds.