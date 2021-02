Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Pacers : 111-107

Celtics @ Hawks : 112-127

Rockets @ Cavs : 96-112

Raptors @ Heat : 108-116

Wolves @ Bulls : 126-133

Pistons @ Pelicans : 118-128

Spurs @ Thunder : 99-102

Hornets @ Suns : 124-121

Lakers @ Jazz : 89-114

Le Jazz enfonce les Lakers, le MVP s'éloigne pour LeBron

- On se doutait qu'au vu de la forme des deux équipes, Utah n'était pas le meilleur adversaire possible pour les Lakers cette nuit. La logique a été respectée et L.A. est reparti de Salt Lake City avec une quatrième défaite de suite. LeBron James a reconnu que son équipe était vraiment dans le dur depuis la blessure d'Anthony Davis et qu'elle n'était pas armée en ce moment pour embêter des grosses cylindrées.

En dehors d'un bon premier quart-temps, les Lakers n'ont pas réussi à faire jeu égal avec la force collective du Jazz, qui a décroché sa 22e victoire en 24 matches. Rudy Gobert a fêté sa deuxième sélection pour le All-Star Game NBA avec 18 points et 9 rebonds, pendant que Donovan Mitchell, moins scoreur, a flirté avec le triple-double (13 pts, 10 rbds et 8 pds).

Il reste encore de longues semaines de compétition, mais voir les Lakers galérer sans Davis malgré la présence de LeBron n'est pas bon du tout pour la campagne de ce dernier pour le MVP.

Dort clutch, SGA on fire

- Perdre un match sur un tir à 3 points ouvert, au buzzer et après avoir perdu la balle de manière évitable quelques secondes plus tôt. Un cauchemar total pour Gregg Popovich. C'est ce que le coach des Spurs a vécu cette nuit, lorsque Luguentz Dort a fait mouche à l'ultime seconde du match entre OKC et les Spurs.

LU DORT FOR THE WIN! pic.twitter.com/03sst3Pfgs — NBA TV (@NBATV) February 25, 2021

Si Dort a plié l'affaire, l'homme du match se nomme Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien a battu son record de points en carrière (42) et est devenu le premier joueur du Thunder à dépasser la barre des 40 points dans un match NBA depuis Russell Westbrook.

- Les Hornets ont réussi un joli coup en dominant Phoenix, l'une des équipes les plus en forme de la ligue. Le tandem Malik Monk (29 pts) - LaMelo Ball (20 pts) s'est occupé de faire le gros du travail. Ball, en particulier, a pris les choses en main en fin de match avec quelques grosses actions en solo.

LaMelo Ball took over late to keep the Hornets in it and get the W 🐝 pic.twitter.com/aAZnyHHaYc — ESPN (@espn) February 25, 2021

- Phoenix peut quand même avoir quelques regrets. Les Suns ont mené de 16 points en début de match et semblaient pouvoir s'épargner une rencontre galère. Ensuite, Devin Booker, appelé en remplacement d'Anthony Davis pour le All-Star Game, aurait dû bénéficier de trois lancers pour aller en prolongation. Sur son shoot à 3 points au buzzer, l'arrière de Phoenix est touché au niveau du bras par Gordon Hayward...

Zion, LaVine, Randle et Brown All-Stars pour la première fois !

Tatum et Brown dans le dur, les néo-All-Stars régalent

- La sinistrose continue pour Boston. Les Celtics ont pris l'eau sur le parquet d'Atlanta et ses deux All-Stars n'ont rien pu y faire. Jayson Tatum (4/20) et Jaylen Brown (6/16) étaient complètement à la masse en termes d'adresse et ça n'a évidemment pas aidé Boston à donner le change. En face, Danilo Gallinari était en revanche complètement survolté. L'Italien s'est payé le record de la franchise à 3 points avec 10 missiles primés et 38 points au compteur.

Trae Young, lui, a encore réussi un truc de filou qui donne envie d'applaudir s'il est dans votre équipe et de commettre une faute flagrante de niveau 12 s'il est dans le camp d'en face. Sans le fessier rebondi de Grant Williams, point d'auto-passe possible.

Trae Young rebounds off Grant Williams... pic.twitter.com/DTwbt8jkk9 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 25, 2021

- C'était une soirée particulière pour Zach LaVine. L'arrière des Bulls disputait son premier match depuis sa sélection pour le All-Star Game et il se trouve que c'était face à l'équipe qui l'a lancé en NBA. LaVine n'a pas fait dans le sentiment pour autant et a aidé Chicago à dominer Minnesota en prolongation avec 35 points au compteur et à nouveau une grosse adresse (14/21). C'est la cinquième victoire en six matches pour les Bulls.

- Autre néo-All Star en action cette nuit : Zion Williamson. La pépite des Pelicans et son équipe ne se sont pas promenés contre les Pistons et il a fallu une grosse contribution de Zion (32 pts) et de Brandon Ingram (27 pts, 8 pds, 7 rbds). Sekou Doumbouya était lui titulaire mais n'a pas réussi à se distinguer sur ses 23 minutes de jeu : 3 points, 4 rebonds à 1/5.

- On a généralement pas dans l'idée que les Warriors sont capables de gagner un match de basket en 2021 en shootant à 19% à 3 points. Et pourtant, Golden State est allé arracher une victoire sur le parquet des Pacers, sans l'une des composantes majeures de son ADN. Avec Stephen Curry à 1/11 complètement en vrac, c'est Draymond Green qui a été le plus précieux cette nuit. Au finish, on a énormément vu la grande gueule des Warriors. En défense, évidemment, mais aussi à la finition, où ses deux paniers dans le money time ont mis son équipe sur la bonne voie.

Allen et les garçons, Miami enchaîne

- Si vous ne comprenez pas pourquoi les Cavs voulaient absolument Jarrett Allen lorsqu'ils se sont impliqués dans le trade de James Harden, eux le savent. Allen est le présent et l'avenir de la franchise à l'intérieur et il l'a de nouveau montré cette nuit contre Houston. Le pivot chevelu a égalé son record de points en carrière (26) et a compilé 18 rebonds et 4 contres pour porter la série de défaite des Rockets à 9 consécutives. Jarrett Allen est au passage le joueur le plus adroit en NBA cette saison avec 67.2%.

- Miami va bien, très bien même. La remontée des Floridiens au classement se confirme soir après soir. Contre Toronto, les finalistes NBA 2020 ont décroché une quatrième victoire de suite. La montée en puissance de Jimmy Butler depuis son retour du Covid est évidemment le paramètre majeur pour expliquer cette belle dynamique. "Jimmy Buckets" a fini avec 27 points (dont 14 dans le dernier quart-temps) avec 10 passes et 8 rebonds.

Les Raptors ont eux récupéré Kyle Lowry (27 pts), remis de sa blessure au pouce.